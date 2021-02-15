General Motor представив два нових електромобіля

Американський концерн General Motor презентував дві нові електромобіля – хетчбек Bolt та кросовер Bolt SUV

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинки побудовані на загальній платформі та здатні подолати від 402 до 416 км. Автомобілі є частиною плану концерну по розширенню електричної гами, яка передбачає презентацію 30 нових електромобілів до 2025 року.

З моменту дебюту у 2017 році, модель Bolt розійшлася по світу накладом понад 100 тисяч машин. Не менш важливо, що 75% покупців вперше стали власниками продукції GM. У компанії Chevrolet мають намір скористатися цим успішним продуктом та провели глибоку модернізацію новинки.

Автомобіль отримав свіжий дизайн з новим оформленням передньої частини машини. Ззаду з'явилися нові виразні бампера з тонкими рефлекторами. Нова задні двері отримала більш стильні ліхтарі.

У салоні з'явився новий кермо, приладова панель з 8-дюймової цифровий шкалою та блок керування режимами роботи трансмісії. Також новинка отримала нову центральну консоль з великим сенсорним екраном на 10,2 дюйма та розширеним функціоналом. Мультимедіа підтримує бездротовий доступ до Apple CarPlay та численним програмам, наприклад, Alexa, а також Spotify та Weather Channel.

Кросовер Bolt EUV має схожий дизайн, однак, всі кузовні панелі у новинки власні. Крім того, новинки на 160 мм довший, а її колісну базу розтягнули в порівнянні з хетчбеком на 74 мм. Це дозволило збільшити простір у задній частині салону до 993 мм. Для багажу у максимальному варіанті при складених задніх сидіннях надається до 1614 л.

Bolt EUV має багатшу комплектацію, яка включає бездротову зарядку для смартфонів, панорамний дах, передні сидіння з підігрівом та вентиляцією, а також задні сидіння з підігрівом.

Bolt EUV стане першим автомобілем Chevrolet, який оснащений системою напівавтономного управління Super Cruise. У списку електронних помічників обох новинок у стандартній комплектації є Automatic Emergency Braking, Forward Collision Alert, Front Pedestrian Braking та Lane Keep Assist з функцією Lane Departure Warning.

В якості опції можна замовити системи Adaptive Cruise Control, Rear Cross Traffic Alert та HD Surround Vision.

Обидва автомобілі оснащені літій-іонної батареї на 65 кВтг, яка живить електромотор потужністю 203 к.с. та моментом 360 Нм. Обидві моделі мають привід на передні колеса. Хетчбек має запас ходу 416 км, а більш важкий та великий SUV має у своєму арсеналі 402 км.

Електромобілі забезпечені зарядкою на 11 кВт, що дозволяє за 30 хвилин поповнити батарею на 161 км у Bolt й на 153 км – у кросовера.

Bolt та Bolt EUV очікуються у американських дилерів цього літа. Вартість хетчбека стартує з позначки $31995 та ціну кросовера оголосять суть пізніше.

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