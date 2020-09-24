Geely випустила електромобіль в стилі Porsche із запасом ходу 700 км

Віталій Сазонов Електромобілі 15:30, 24.09.2020 Оновлено: 16:21, 24.09.2020

Бренд Lynk & Co (частина китайської компанії Geely) підготував новий електрокар під назвою Zero. Поки що це концепт, але вже у 2021 році автомобіль обіцяють зробити серійним.

Концепт Lynk & Co Zero – це "туристичне купе", побудоване на платформі Geely EV під назвою SEA (Sustainable Experience Architecture).

Lynk & Co Zero.
Фото: Lynk & Co

Автомобіль відрізняється приземистим зовнішнім виглядом на спортивний манер. У нього обтічний кузов з великими кутами нахилу передніх і задніх стійок. Спереду він схожий на Porsche Panamera за рахунок високо посаджених фар.

Lynk & Co Zero.
Фото: Lynk & Co
Lynk & Co Zero.
Фото: Lynk & Co

На одному заряді Lynk & Co Zero проїжджає 700 км (правда, це по застарілої методики NEDC), а розгін від 0 до 100 км/год займе менше чотирьох секунд.

Lynk & Co Zero.
Фото: Lynk & Co

В оснащення електрокара входить мультимедіа з великим екраном і голосовим помічником.

Lynk & Co Zero.
Фото: Lynk & Co

Раніше OBOZREVATEL писав, що Volskwagen нарешті представив довгоочікуваний електричний кросовер VW ID.4.

Коментувати
Авто Електромобілі

Дивіться також

Офіцер ВМС США: Росія не втомилася від війни на Донбасі, але Кремль можна зупинити

Учасниця форуму УПЦ МП назвала воїнів на Донбасі "рабовласниками, що звільнили від усього"

У Сумах невідомі в балаклавах викрали полковника ЗСУ

Лукашенко назвав "поганню" білорусів і заявив, що "схиляється" перед силовиками за їх розгін

"Динамо" перемогло "Гент" у плей-оф Ліги чемпіонів. Відео