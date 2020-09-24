Geely випустила електромобіль в стилі Porsche із запасом ходу 700 км

Бренд Lynk & Co (частина китайської компанії Geely) підготував новий електрокар під назвою Zero. Поки що це концепт, але вже у 2021 році автомобіль обіцяють зробити серійним.

Концепт Lynk & Co Zero – це "туристичне купе", побудоване на платформі Geely EV під назвою SEA (Sustainable Experience Architecture).

Автомобіль відрізняється приземистим зовнішнім виглядом на спортивний манер. У нього обтічний кузов з великими кутами нахилу передніх і задніх стійок. Спереду він схожий на Porsche Panamera за рахунок високо посаджених фар.

На одному заряді Lynk & Co Zero проїжджає 700 км (правда, це по застарілої методики NEDC), а розгін від 0 до 100 км/год займе менше чотирьох секунд.

В оснащення електрокара входить мультимедіа з великим екраном і голосовим помічником.

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