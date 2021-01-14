Фургон Citroen Berlingo став електричним

Французька компанія Citroen представила електричну версію популярного компактного фургона Berlingo.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка являє собою повністю електричний варіант моделі, а енергії батареї вистачить, щоб без зупинки подолати до 275 км (по циклу WLTP).

e-Berlingo отримав в своє розпорядження мотор потужністю 100 кВт (136 к.с.), а батарея має енергоємність 50 кВтг, причому вона може заряджатися на станціях швидкої зарядки потужністю до 100 кВт. За даними виробника на зарядку до 80% ємності на такій станції Citroеn е-Berlingo Van буде потрібно всього 30 хвилин.

Автомобіль має корисний об'єм вантажного відсіку до 4,4 м3 та здатний перевозити до 800 кг вантажів. Для новинки компанія підготувала три різних конфігурації та дві комплектації. Ще однією корисною опцією стане додаток MyCitroen, яке дозволить користувачеві контролювати процес зарядки та включити обігрів у машині дистанційно.

Новинка поповнить сімейство електричних комерційних моделей марки, яке буде представлено також моделями е-Dispatch та е-Relay.

Поява е-Berlingo Van у європейських дилерів очікується у другій половині нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , на виставці CES-2021 компанія Cenntro представила електричний фургон CityPorter, а компанія Canoo презентувала електрофургони MPDV.