Ford представив електричний Transit і відразу назвав його ціну

Компанія Ford представила електричну версію "Транзиту". Машина отримала назву Ford E-Transit, її вихід на ринок відбудеться наступного року, причому виробник відразу ж назвав і ціну електрофургона – американцям він обійдеться у 45 000 доларів.

Зовні Ford E-Transit повторює звичайний фургон, головна відмінність, власне, полягає в силовій установці. Автомобіль оснащений електромотором на 269 к.с. і 429 Нм, а також батареєю ємністю 67 кВтг. Як пише The Verge, з таким акумулятором новинка проїжджає на одному заряді 350 км за циклом WLTP. Такого пробігу вистачить не тільки для міських, але приміських перевезень.

Ford E-Transit розрахований на зарядку потужністю понад 115 кВт. На практиці це означає, що за 10 хв підключення до терміналу машина заповнить свій запас ходу на 48 км, а за 15 хв – на 72 км.

Крім того, E-Transit непогано оснащений. Він отримав систему FordPass Connect з точкою доступу 4G LTE WiFi, функцією автоматичного гальмування та виявлення пішоходів, контроль рядності тощо.

Новинка буде пропонуватися в кількох кузовних версіях (включаючи вантажний фургон і шасі з кабіною), крім того, покупцям будуть доступні три варіанти висоти даху і стільки ж варіантів довжини кузова.

У 2021 році Ford E-Transit отримають виключно покупці зі США, а ось європейцям доведеться почекати до 2022 року. Виробництво новинки буде налагоджено на заводі в Канзас-Сіті: для цього Ford вже інвестував у підприємство 100 мільйонів доларів і найняв ще 150 співробітників.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford анонсував доступний легковий електрокар. Він буде коштувати близько 20 000 доларів.