Ford анонсував доступний електрокар за $20 000

Компанія Ford вирішила зробити ставку не на дорогі, а а на бюджетні електромобілі. Так, незабаром у її модельній лінійці повинна з'явитися "електричка", яка коштуватиме на рівні 20 000 доларів.

В інтерв'ю виданню Wards Auto глава Ford Джим Фарлі повідомив, що у компанії немає амбіцій виробляти електричні моделі вартістю 100 000 доларів і вище – замість цього вона має намір запропонувати покупцям більш доступні електромобілі, за ціною від 20 000 до 70 000 доларів. Таким чином, Ford відмовиться від гонки з Tesla, Porsche і Mercedes, чиї електрокари мають шестизначні доларові цінники.

Фарлі підкреслив, що сто років тому Ford увійшов в історію завдяки своєму Model T – першому масовому автомобілю, який до того ж, був доступним для практично будь-якого покупця. І тепер "Блакитний овал" хоче зробити щось подібне в епоху електромобілів.

До слова, нещодавно компанія Ford випустила електричний Mustang Mach-E, який укладається в вищезгаданий ціновий діапазон (20 – 70 тисяч доларів). У США станом на жовтень цей кросовер коштує від 42 895 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford вирішив відмовитися від седанів. Їх він замінить кроссоверами.