Evergrande показав люксовий електроседан Hengchi 1

Інвестиційний холдинг Evergrande Group представив перше своє дітище – люксовий седан Hengchi 1 на електротязі.

Про це повідомляє портал Carscoops. Модель Hengchi 1 займе флагманські позиції у сімействі електромобілів марки.

Про свої грандіозні амбіції у галузі автомобілебудування Evergrande Group заявила ще в 2019 році, пообіцявши протягом 3-5 років стати найбільшим у світі виробником електромобілів.

Через 18 місяців вона представила своє перше творіння – люксовий седан Hengchi 1. За своїми розмірами автомобіль відноситься до D-сегменту. Автомобіль отримав досить велику по мірках класу колісну базу 3,15 м, а над його зовнішнім виглядом працював Андерс Вормінг, колишній дизайнер Mini, BMW і Borgward. Серед стилістичних особливостей Hengchi 1 – масивні колісні диски, втоплені в кузов ручки дверей, а також камери заднього виду замість звичних дзеркал.

Серійне виробництво Hengchi 1 намічено на 2021 рік на заводі в місті Хучжоу, провінція Чжецзян, який був урочисто відкритий компанією в травні нинішнього року.

Крім седана Hengchi 1 компанія обіцяє в найближчому майбутньому запропонувати покупцям ще п'ять моделей: компактний седан Hengchi 2, 78-місний мінівен Hengchi 4, а також три разновеликих кросовера під індексами 3, 5 та 6.

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