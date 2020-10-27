Електромобілі зрівняються за ціною з паливними авто до 2024 року – дослідження

Швейцарський інвестиційний банк UBS провів дослідження, в ході якого з'ясував, що вже у 2022 році різниця у вартості виробництва електромобілів і звичайних авто повинна скоротитися до 1 900 доларів, а до 2024 року – зникне повністю. Це, у свою чергу, призведе до того, що ринкова ціна електрокарів стане на одну плану з машинами, оснащеними ДВЗ.

Як пише The Guardian, експерти UBS прийшли до такого висновку після аналізу динаміки цін на акумулятори у семи найбільших виробників. Зараз батареї є левовою часткою вартості кожного електрокара – вони складають до 40% від вартості всього авто. Однак вже до 2022 року, вартість виробництва акумуляторів впаде до менше 100 доларів США за кіловат-годину, що стане відправною точкою в здешевленні електромобілів. Для порівняння, в 2016 році ціна літій-іонних акумуляторів становила близько 400 – 600 доларів за 1 кВтг, в 2018-м – вже 250-300 доларів, а у 2019-му – менше 200 доларів.

Дослідження показало, що електромобілі почнуть скоро витісняти паливні авто своєю ціною autocar.co.uk

В міру падіння цін на електромобілі популярність таких авто буде зростати. За даними UBS, до 2025 року їхня ринкова частка може зрости до 17%, а до 2030 року вона становитиме вже 40% від усього продажу авто в світі.

"Після 2025 року немає особливих причин купувати автомобілі, що працюють на викопному паливі", – заявив аналітик UBS Тім Буш. Експерт зазначив, що падіння цін на акумулятори стане останньому цвяхом у кришку труни паливних авто.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США встановили, що електромобілі набагато дешевше паливних авто за вартістю експлуатації. А саме, вони дозволяє заощадити в два рази більше грошей.