Електромобілі з найбільшим запасом ходу: 10 машин, які проїдуть не менше 500 км
Запас ходу електромобілів як і раніше є "каменем спотикання", який заважає їх подальшому просуванню. Проте, електрокари постійно вдосконалюється, і серед них вже є пристойна кількість машин, які можуть зрівнятися за автономністю ходу з повним паливним баком бензинового або дизельного авто.
AutoOboz склав якраз рейтинг таких електрокарів – до нього увійшли машини, здатні проїхати на одному заряді 500 км і більше.
Варто сказати, що зараз автовиробники більше роблять акцент на зарядну інфраструктуру (вважається, що швидкість зарядки грає більшу роль, ніж автономність ходу автомобіля), але багато автомобілістів все ж хочуть, щоб їхня машина могла проїхати без дозарядки якомога далі. Тому запас ходу електрокара й досі є актуальною темою.
10. Porsche Taycan Turbo
Запас ходу: 498 км
Ціна в Європі: 159 145 євро
9. Nissan Ariya 87 кВтг
Запас ходу: 500 км
Ціна в Європі: приблизно 50 000 євро
8. Volkswagen ID.4 Max
Запас ходу: 501 км
Ціна в Європі: 56 940 євро
7. Tesla Model Y Long Range
Запас ходу: 505 км
Ціна в Європі: 64000 євро
6. Tesla Model X Long Range
Запас ходу: 507 км
Ціна в Європі: 88 990 євро
5. Volkswagen ID.3 Max
Запас ходу: 542 км
Ціна в Європі: 49 491 євро
4. Tesla Model 3 Long Range
Запас ходу: 560 км
Ціна в Європі: 58 980 евро
3. Ford Mustang Mach-E RWD
Запас ходу: 610 км
Ціна в Європі: 58075 євро
2. Lucid Air Grand Touring
Запас ходу: 832 км
Ціна в Європі: від 110 000 євро
1. Tesla Model S Plaid
Запас ходу: 840 км
Ціна в Європі: 139 990 євро
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що журналісти встановили різницю в запасі ходу Tesla Model 3 взимку і влітку. У холодну пору електрокар проїхав на одній зарядці очікувано менше.