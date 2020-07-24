Електромобілі втрачають свою енергію навіть під час зарядки: цифри вражають

Буквально вчора OBOZREVATEL писав про те, що німецький автоклуб ADAC провів дослідження, яке з'ясувало, наскільки реальна витрата пального автомобілів відрізняється від тих цифр, що показує бортовий комп'ютер.

І, крім бензинових та дизельних машин, в цьому випробуванні брали участь електромобілі. Як виявилося, вони також продемонстрували деякі цікаві результати. Їхне реальне споживання електроенергії сильно відрізняється від того, яке показує бортовий комп'ютер.

Наприклад – у випадку з Tesla Model S Model 3 LR бортовий комп'ютер показує енергоспоживання на 25% менше від реального (15,7 кВтг на екрані проти 20,9 кВтг фактичних). Інші електромобілі також не радують: у Seat Mii бортовий комп'ютер занижує дані на 20,8%, у Renault Zoe – на 19%, у Tesla Model 3 SR Plus – на 19%, у Nissan Leaf – на 17,6%. Краще за всіх "відстрілявся" Kia Niro – він показав лише 10-процентну втрату. В цілому ж список електромобілів з їх "паспортною" (2 колонка) та реальною витратою (3 колонка) енергії виглядає так:

Електромобілі - витрата за бортовим комп'ютером і реальне споживання. Скріншот документа

Чому так вийшло? Річ у тім, що самі електромобілі фіксують тільки енергію, яку вони споживають під час руху. Але на практиці електрика витрачається постійно: під час "простою", зарядки і т.д. У зв'язку з цим ADAC просить виробників вказувати втрати електроенергії в тому числі і при зарядці авто, щоб автомобілісти були в курсі щодо усіх витрат.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що дешеві електромобілі з Китаю готуються наповнити ринок.