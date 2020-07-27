Електромобілі вигідніші, ніж звичайні авто, за загальними витратами — дослідження

Купівля та володіння електромобілем тепер більш рентабельні, ніж придбання і використання паливного авто. У всякому разі це характерно для Великої Британії – саме там експерти зі страхування автомобілів Direct Line провели дослідження і дійшли до відповідних висновків.

Як пише видання This is Money, страховики підрахували, що середня загальна вартість купівлі нового електромобіля та його експлуатація протягом 14 років обходиться у 52 133 фунтів стерлінгів, тоді як власник бензинового або дизельного аналога повинен викласти в середньому 53 625 фунтів.

Інакше кажучи, якщо володіння електрокаром за рік "тягне" на 3 752 фунти, то паливним авто – на 3 858 фунтів (тобто різниця становить 107 фунтів стерлінгів).

На сьогодні електромобілі, як і раніше, залишаються дорожчими за своїх бензинових і дизельних конкурентів, однак вони дешевші в експлуатації. Зокрема, було встановлено, що в Британії зарядка електрокарів коштує на 58% менше заправки бензинового або дизельного авто. Дешевше – на 49% – обходиться і ТО. А ось страховка на "електрички" дорожча приблизно на 25% (через високу вартість запчастин).

Загалом же різниця на щорічні експлуатаційні витрати (заправка/зарядка, страховка, податки й обслуговування) становить 21% на користь розеткових машин. Наприклад, якщо у власників електрокарів гаманці худнуть за рік на 1 742 фунтів, то в господарів автомобілів, оснащених ДВЗ, – на 2 205 фунтів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що, як показало дослідження, електромобілі втрачають свою енергію навіть під час зарядки.