Електромобілі Toyota: що ми про них знаємо та на що чекати далі

Курс на електрифікацію світового автопрому очевидний, проте компанія Toyota бачить "зелене майбутнє" по-своєму. Що можуть запропонувати японці у сфері електричних розробок?

AutoOboz проаналізував моделі Toyota, які не спалюють пальне. Це дозволило зробити певні висновки про подальший розвиток компанії в напрямі розвитку EV (electric vehicle – електричний автомобіль). До того ж нещодавно японський виробник пообіцяв створити унікальну батарею, аналогів якої не існує. Ми заінтриговані.

Електричними розробками Toyota зайнята дуже давно. Власне, перше покоління кросовера Toyota RAV4, яке з'явилося 1994 року, вже пропонувалося в електричній модифікації для любителів свіжих відчуттів і нових технологій. Тоді тренд на батарейки й електромотори проглядався не так чітко, як сьогодні, але багато хто вже говорив про необхідність відмови від двигуна внутрішнього згоряння.

Більш адекватною спробою запропонувати покупцям EV виявився RAV4 третього покоління, який з'явився 2005 року. Модель позбулася ДВЗ 2012 року, водночас безпосереднє відношення до електрифікації мала компанія Tesla, яка сьогодні якимось чином примудряється дратувати великих автовиробників.

Зовні машина відрізнялася від паливного кросовера більш гладким дизайном – оздоблення передньої частини змінилося, з'явилися нові дзеркала і спойлер. Усе для того, щоб знизити аеродинамічний опір – це дуже важливо для електрокарів. Із цією ж метою автомобіль отримав гладке днище. Акумуляторна батарея ємністю 42 кВтг, згідно з оптимістичною сертифікацією, забезпечувала 160 км на одній зарядці. Насправді ж власники були раді "вичавити" трохи більш ніж 100 км. Навіть сьогодні це стандартний показник для багатьох дешевих EV, але близько десяти років тому про більш видатні цифри мріяти було складно. Авжеж, заїхати далеко було неможливо, тому експерименти з електричним RAV4 компанія припинила.

У 2015 році японський виробник показав машину, яка дійсно уособлює погляд компанії на транспорт майбутнього. Toyota Mirai – водневий автомобіль, який із позиції технологій здатний збентежити традиційні електрокари, які насправді з'явилися задовго до перших бензинових і дизельних моделей та досі майже не еволюціонували.

Шляхом хімічної реакції з молекулами водню в невеликій електростанції всередині машини виробляється енергія, тому розетка не потрібна. Водень – найбільш поширений елемент, який, втім, рідко трапляється в чистому вигляді. Тому його добування, як і будівництво водневих АЗС, дорогий і складний процес. У цьому напрямі багато що належить зробити. Здається, Toyota це розуміє. Компанія також розвиває водневі технології в секторі вантажних перевезень.

Не забуваючи про те, що середні викиди СО2 за модельним рядом необхідно знизити якомога швидше, компанія створила електричний кросовер Toyota C-HR на базі стандартної моделі. Запас ходу на одній зарядці за офіційними даними становить 400 км. Але насправді не варто розраховувати подолати понад 300 км до наступної зупинки. Ці самі показники здатний запропонувати Lexus UX 300e, який є технічним близнюком C-HR Electric. У розрізі ринку ці моделі – цілком звичні сучасні електромобілі, які не можуть здивувати надприродними здібностями, але ставлять необхідну галочку в карму виробника. Цікаво, що найближчого десятиліття Toyota представить цілу лінійку електричних моделей із революційними твердотільними батареями, які за часом "заправки" і запасом ходу зуміють зрівнятися з машинами на ДВЗ. До того ж усе це автосвіт обіцяє нам вже протягом 10 років. Подивимося.

Водночас компанія виводить на ринок друге покоління Toyota Mirai, водневий електромобіль знову всіх здивував своєю появою. Цього разу ставку зробили на розкіш, адже модель виросла і переїхала на платформу Lexus LS, щоб змагатися з найкращими представницькими седанами під прапором екологічності. Якщо попередник міг проїхати 480 км після заправки воднем (що набагато більше за середньостатистичний EV), то новинка пропонує понад 800 км.

Які висновки можемо зробити? Toyota обожнює водень, вірить у нього і знає, як працювати із цим "пальним". Якщо напрям колись дійсно стане масовим у сегменті персонального транспорту, іншим компаніям буде важко наздогнати Toyota. Також японці вже доєдналися до гонки традиційних батарейних EV, щоб не відставати від мейнстриму і кинути пил в очі екологічному законодавству, яке вимагає приділяти більше уваги розробці класичних електромобілів. Вигідність становища полягає в тому, що Toyota, як один із найбільших і найбагатших концернів, може дозволити собі паралельний розвиток кількох напрямів. Щось безумовно вигорить у середньостроковій перспективі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найпотужніші електромобілі у світі. Крім того, моделі з віддачею близько 1000 к.с. – зовсім не рідкість, але є і набагато більше.