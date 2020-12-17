Електромобілі Toyota отримають батарею, яка заряджається за 10 хвилин

Твердотільний акумулятор, представлений Toyota, обіцяє радикально змінити світ електромобілів. Для його зарядки від 0 до 100% буде потрібно всього 10 хвилин.

Про це повідомляє агентство Nikkei. Технологія є панацеєю від недоліків, з якими стикаються електромобілі, що працюють на звичайних літій-іонних акумуляторах, включаючи відносно невелику відстань, пройдену на одній зарядці, а також час зарядки.

У найближчі кілька років Toyota планує стати першою компанією, яка запропонує покупцям електромобілі з твердотілим акумулятором. А прототип буде готовий вже у майбутньому році. Очікується, що твердотільні батареї стануть альтернативою літій-іонним, у яких використовуються водні розчини електролітів. Вони мають значно більшу енергоємністю та малу вагу.

Електромобілі, що розробляються Toyota, будуть мати запас ходу більш ніж у два рази більше, ніж у автомобіля, що працює від звичайної літій-іонної батареї при тих же умовах.

Уряд Японії створює фонд розміром близько $19,2 млрд для підтримки декарбонізації. Частина цих коштів буде використана на фінансування розробки нових батарей.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Японії планують відмовитися від автомобілів з ДВЗ до 2035 року, а європейські виробники вантажівок мають намір перейти на альтернативні види палива до 2040 року.