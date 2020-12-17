Електромобілі Toyota отримають батарею, яка заряджається за 10 хвилин

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
3,1 т.
Електромобілі Toyota отримають батарею, яка заряджається за 10 хвилин

Твердотільний акумулятор, представлений Toyota, обіцяє радикально змінити світ електромобілів. Для його зарядки від 0 до 100% буде потрібно всього 10 хвилин.

Про це повідомляє агентство Nikkei. Технологія є панацеєю від недоліків, з якими стикаються електромобілі, що працюють на звичайних літій-іонних акумуляторах, включаючи відносно невелику відстань, пройдену на одній зарядці, а також час зарядки.

В цьому році компанія Toyota представила модульну електричну платформу e-TNGA

У найближчі кілька років Toyota планує стати першою компанією, яка запропонує покупцям електромобілі з твердотілим акумулятором. А прототип буде готовий вже у майбутньому році. Очікується, що твердотільні батареї стануть альтернативою літій-іонним, у яких використовуються водні розчини електролітів. Вони мають значно більшу енергоємністю та малу вагу.

Електромобілі, що розробляються Toyota, будуть мати запас ходу більш ніж у два рази більше, ніж у автомобіля, що працює від звичайної літій-іонної батареї при тих же умовах.

Електричний седан Toyota Mirai другого покоління

Уряд Японії створює фонд розміром близько $19,2 млрд для підтримки декарбонізації. Частина цих коштів буде використана на фінансування розробки нових батарей.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Японії планують відмовитися від автомобілів з ДВЗ до 2035 року, а європейські виробники вантажівок мають намір перейти на альтернативні види палива до 2040 року.

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