Електромобілі Tesla можна буде зарядити за 7 хвилин

Акумулятори майбутніх електромобілів Tesla можна буде зарядити за час, еквівалентний заправці звичайного авто. До такого висновку прийшли американські експерти, які порівняли блок акумуляторів Model 3 і нові батареї, представлені Ілона Маском на заході Tesla Battery Day місяць тому.

Дане дослідження провели експерти порталу InsideEVs. Зокрема, вони з'ясували що при температурі "за бортом" 35 градусів за Цельсієм нові батареї (формату 4680 замість існуючого 2170) заряджаються з 10 до 80% лише за 15 хвилин (нинішні АКБ роблять це за 25 хвилин). І якщо водієві/власнику вистачить 50% заряду, щоб доїхати додому або наступної зарядки, він може пробути на "колонці", відповідно, лише 7 хвилин. Приблизно стільки ж зараз йде часу на заправку бензинового або дизельного авто.

Крім того, було встановлено, що нові батареї володіють більшою максимальною швидкістю зарядки – 275 кВт (проти 250 кВт у сучасних аналогів). Така потужність зберігається в проміжку зарядки 10-50%, а після – починає поступово падати. Падіння відбувається через підвищення температури батареї до 45 градусів, хоча на нього також впливає впливає температура довкілля.

Відзначимо, що першою машиною, яка отримає такі батареї, стане Tesla Model Y німецького склдання. Компактний кросовер почнуть випускати на фабриці під Берліном після того, як її здадуть в експлуатацію – статися це повинно у 2021 році.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в наступному місяці Tesla почне випуск 7-місцевого кросовера.