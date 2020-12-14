Електромобілі може ремонтувати тільки кожен двадцятий механік – дослідження

План Великої Британії щодо переходу на електромобілі починаючи з 2030 року, який уряд країни затвердив минулого місяця, може опинитися під загрозою. Причиною є брак механіків, які можуть обслуговувати і ремонтувати автомобілі такого типу.

До відповідного висновку прийшли в Британському інституті автомобільної промисловості (IMI). Як заявили в своєму відкритому листі вчені цієї організації, професори Джим Сакер і Стів Неш, тільки один із двадцяти технічних фахівців у майстернях сертифікований для безпечного обслуговування і ремонту електрокарів, пише Auto Express.

У своєму листі дослідники відзначили, що одна з найбільших проблем прискореного переходу на електромобілі – це скорочення термінів для галузі на "створення робочої сили для обслуговування і ремонту електромобілів". Сакер і Неш стверджують, що для роботи з будь-яким автомобілем, у якого є батарея (до яких відносяться й електромобілі), необхідний зовсім інший набір навичок, що відрізняється від того, що використовується під час роботи з бензиновими або дизельними машинами. Без базової підготовки та необхідної кваліфікації для роботи з електромобілями існує "дуже велика можливість отримання серйозної травми або смерті" під час експлуатації такого автомобіля, попереджають в IMI.

У відкритому листі вчені також додали: "Наразі тільки 5% персоналу, що працює в сервісних майстернях і дилерських центрах, мають достатню кваліфікацію для роботи з цими [електричними – ред] автомобілями. Якщо ми не вирішимо це питання, то план [щодо переходу на електрокари – ред.] буде поставлено під загрозу, і, що більш важливо, Велика Британія не зможе досягти його мети, і ми поставимо під загрозу майбутнє наших дітей".

Загалом в IMI ставлять під сумніви плани щодо переходу на електрокари починаючи з наступного десятиліття, називаючи їх занадто амбітними наразі. І хоча виробники швидко пристосовуються до розроблення і виробництва все більшої кількості електромобілів, а серед споживачів такі машини користуються великим попитом, факт залишається фактом: потрібно побудувати адекватну мережу обслуговування.

У Британському інституті автомобільної промисловості наголосили, що пандемія COVID-19 іще більше сповільнила підготовку механіків для роботи з електромобілями: так, цього року порівняно з минулим було видано на 85% менше сертифікатів з підготовки відповідних фахівців (2019-го їхня кількість склала 6500). У зв'язку з цим професори Джим Сакер і Стів Неш закликали уряд до термінового розроблення кадрової стратегії з цього питання, щоб ухвалений "електромобільний план" не опинився під загрозою.

Відзначимо, план Великої Британії щодо переходу на електромобілі передбачає повну заборону на продаж нових і бензинових авто. Водночас гібриди повинні залишитися в строю до 2035 року, тому повністю ера електромобілів настане лише у середині наступного десятиліття.

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