Електромобіль вибухнув і влаштував масштабну пожежу

У Китаї електромобіль загорівся прямо під час зарядки, момент потрапив на відео. Пожежа дуже швидко поширилася на сусідні транспортні засоби, через що вони теж сильно постраждали.

Маленький китайський електромобіль Dongfeng під час поповнення заряду батареї почав видавати дивні звуки, після чого з'явився дим. Є інформація, що подія трапилася на станції швидкої зарядки – в цьому випадку на батарею впливає підвищене навантаження.

Електромобіль влаштував величезну пожежу під час зарядки скріншот відео

Але причина спалаху поки не встановлена. Проблема може бути як в електрокарі, так і в зарядній станції. Як би там не було, стався вибух, який призвів до масштабної пожежі. Вогонь почав швидко поширюватися на припарковані поруч автомобілі, які також перебували на зарядці.

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Всього постраждали п'ять автомобілів. Майже всі відновити вже не вдасться. Варто відзначити, що час від часу повідомляється про вибухи і неконтрольовані спалахи електромобілів. Виробники працюють над вирішенням цієї проблеми. Але настільки масштабної події ще не було.

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