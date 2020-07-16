Електромобіль Tesla влаштував масштабну ДТП

В американському штаті Арізона Tesla Model S влаштувала потрійну ДТП. Електромобіль врізався в поліцейський позашляховик Chevrolet та карету швидкої допомоги.

Дивно, що обійшлося без жертв. Однак водія Тесла госпіталізували з серйозними травмами, але на даний момент його життю нічого не загрожує.

За інформацією ЗМІ, електромобіль Tesla Model S в момент ДТП перебував у режимі автопілоту. У всякому разі, так заявив власник авто. Поліція попередньо погодилася з цією інформацією, проте правоохоронці все ж перевірять водія на предмет вживання алкогольних і наркотичних речовин перед аварією.

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Невідомо, з якою швидкістю рухався електрокар в момент удару. Але на фото видно, як великий і важкий позашляховик поліції штату задніми колесами опинився на капоті Tesla. У Твіттері поліція нагадала, що необхідно сповільнюватися щоразу, коли на узбіччі стоїть автомобіль з проблисковими маячками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з Tesla Model 3 стався кумедний курйоз: автомобіль втратив задній бампер під час руху в дощову погоду.