Електромобіль Tesla розвалився прямо на ходу. Відео

Власник Tesla Model 3 поскаржився автовиробникові на низьку якість електромобіля. Його авто розвалилося прямо під час руху, при цьому подібне вже відбувалося з іншим екземпляром.

Тесла Модел 3 залишилася без бампера після сильного дощу. Скріншот відео

Логан Деруанна їхав на своєму електромобілі Тесла Модел 3 під час сильного дощу. Прямо на ходу автомобіль втратив задній бампер. Власник навіть подумав, що в нього хтось врізався ззаду.

Коли Деруанна зрозумів, що сталося, він повернувся в те місце, де відвалився бампер, і помітив, що інші учасники руху спокійно там проїжджають і нічого не втрачають. Стало очевидно, що проблема в конкретній Tesla.

Власникові Tesla спочатку відмовили в гарантійному ремонті. Скріншот відео

Згодом представники компанії визнали існування проблеми. Скріншот відео

Коли власник машини зателефонував до компанії, йому відповіли, що проблема абсолютно не гарантійна. Потім менеджери все ж визнали поломку, яка характерна для Tesla Model 3, і сказали, що беруть на себе всі витрати на транспортування і ремонт електромобіля.

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Скоріш за все, недуг пов'язаний з конструкцією бамперу. Цікаво, що раніше з іншим примірником цієї моделі вже була зафіксована така ж проблема. Інший власник теж втратив задній бампер під час дощу.

Раніше Model 3 вже демонструвала схожу проблему. Фото: drom.ru

Конструкція кузовного елементу створює плоске дно для обтічності, адже продумана аеродинаміка допомагає економити заряд батареї. Мабуть, через велику кількість води в дощову погоду бампер не витримує навантаження і відвалюється.

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про проблеми з якістю нового електромобіля Tesla.