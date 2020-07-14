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Електромобіль Tesla розвалився прямо на ходу. Відео

Стас Сіділєв
Електромобілі
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Електромобіль Tesla Model 3 втратив свій бампер прямо на ходу. Скріншот відео

Електромобіль Tesla Model 3 втратив свій бампер прямо на ходу. Скріншот відео.

Власник Tesla Model 3 поскаржився автовиробникові на низьку якість електромобіля. Його авто розвалилося прямо під час руху, при цьому подібне вже відбувалося з іншим екземпляром.

Тесла Модел 3 залишилася без бампера після сильного дощу.

Тесла Модел 3 залишилася без бампера після сильного дощу. Скріншот відео

Логан Деруанна їхав на своєму електромобілі Тесла Модел 3 під час сильного дощу. Прямо на ходу автомобіль втратив задній бампер. Власник навіть подумав, що в нього хтось врізався ззаду.

Коли Деруанна зрозумів, що сталося, він повернувся в те місце, де відвалився бампер, і помітив, що інші учасники руху спокійно там проїжджають і нічого не втрачають. Стало очевидно, що проблема в конкретній Tesla.

Власникові Tesla спочатку відмовили в гарантійному ремонті.

Власникові Tesla спочатку відмовили в гарантійному ремонті. Скріншот відео

Згодом представники компанії визнали існування проблеми.

Згодом представники компанії визнали існування проблеми. Скріншот відео

Коли власник машини зателефонував до компанії, йому відповіли, що проблема абсолютно не гарантійна. Потім менеджери все ж визнали поломку, яка характерна для Tesla Model 3, і сказали, що беруть на себе всі витрати на транспортування і ремонт електромобіля.

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Скоріш за все, недуг пов'язаний з конструкцією бамперу. Цікаво, що раніше з іншим примірником цієї моделі вже була зафіксована така ж проблема. Інший власник теж втратив задній бампер під час дощу.

Раніше Model 3 вже демонструвала схожу проблему.

Раніше Model 3 вже демонструвала схожу проблему. Фото: drom.ru

Конструкція кузовного елементу створює плоске дно для обтічності, адже продумана аеродинаміка допомагає економити заряд батареї. Мабуть, через велику кількість води в дощову погоду бампер не витримує навантаження і відвалюється.

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про проблеми з якістю нового електромобіля Tesla.

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