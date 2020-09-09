Tesla Roadster сильно віддалилася від Землі і вже визнана космічним сміттям. Фото: drom.ru.

Електромобіль Tesla Roadster потрапив до списку космічного сміття. Перелік об'єктів склав Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в США.

За даними Drom, Макдауелл ще дитиною в Англії почав записувати назви ракет, які були запущені в космос – в його дитинстві так робили багато хто. Цікаво, що майбутній вчений продовжував наповнювати "асортимент" протягом 40 років.

Електромобіль Tesla відправили в космос в 2018 році. Фото: drom.ru

Тепер в списку в цілому 57 424 об'єкти різного призначення. З них 2000 – це активні супутники. А решта кількість представлена іншими штучними об'єктами, створеними людиною. Там є забуте і втрачене обладнання. А тепер – ще і Tesla Roadster.

Червоний електромобіль відправили в космос у 2018 році з метою перевірки можливостей ракети Falcon Heavy. Машина вже знаходиться на відстані 89,6 км від Землі, постійно віддаляючись від нашої планети, куди транспортний засіб, звісно, вже не повернеться. До запуску в космос автомобіль належав безпосередньо Ілону Маску.

Tesla Roadster сильно віддалилася від Землі. Фото: drom.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новітній електромобіль Tesla, який з'явився на українських дорогах.

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