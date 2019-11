Електромобіль Mercedes G-class: з'явилася перша інформація

Mercedes G-class – модель, яка існує в лінійці німецького бренду вже 40 років. Не раз в компанії замислювалися про припинення виробництва.

Однак тепер, як стало відомо OBOZREVATEL, замість цього вирішено перетворити легендарний позашляховик "Мерседес Гелендваген" в електромобіль.

У своєму Твіттері Саша Палленберг, голова цифрових розробок Daimler, передав громадськості слова генерального директора про те, що гряде електрична версія Mercedes G-class. Також він зазначив, що в компанії не припинялися дискусії про ліквідацію легендарної моделі.

#Daimler CEO Källenius: "There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model , the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G -Class " #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y