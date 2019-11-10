Електромобіль Mercedes G-class: з'явилася перша інформація

Mercedes G-class – модель, яка існує в лінійці німецького бренду вже 40 років. Не раз в компанії замислювалися про припинення виробництва.

Однак тепер, як стало відомо OBOZREVATEL, замість цього вирішено перетворити легендарний позашляховик "Мерседес Гелендваген" в електромобіль.

Актуальна генерація Mercedes G-class mercedes-benz.com

У своєму Твіттері Саша Палленберг, голова цифрових розробок Daimler, передав громадськості слова генерального директора про те, що гряде електрична версія Mercedes G-class. Також він зазначив, що в компанії не припинялися дискусії про ліквідацію легендарної моделі.

#Daimler CEO Källenius: "There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model , the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G -Class " #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y - Sascha Pallenberg潘賞世(@sascha_p) November 7, 2019

Тепер же настрої змінилися на більш оптимістичні – керівництво вважає, що "Геледваген" виявиться останньою моделлю Mercedes, виробництво якої можна закрити. Тепер автомобіль чекає електричне майбутнє. Можливо, вже до 2022 року – в найближчі пару років в компанії мають намір випустити на ринок десять електрокарів.

Кросовер Mercedes EQC – первісток нової лінійки електромобілів mercedes-benz.com

Mercedes Gelandewagen приєднається до суббренду EQ, в рамках якого вже виробляють кросовер EQC. Найбільш ймовірна назва для новинки – Mercedes EQG, хоча офіційної інформації з цього приводу поки немає.

Mercedes Ener-G-Force Concept 2012 демонстрував розвиток дизайну класичного "Гелендваген" mercedes-benz.com

Доречним буде згадати концепт 2012 року Mercedes Ener-G-Force, який натякав на зовнішність наступного покоління G-class. Через шість років серійна модель вийшла зовсім іншою, однак напрацювання прототипу можуть бути використані в електричному "Геліку".

Схема демонструє неочевидну схожість Mercedes Ener-G-Force з G-class mercedes-benz.com

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