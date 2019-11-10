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10 листопада • оновлено в 19:33
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Електромобіль Mercedes G-class: з'явилася перша інформація

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Mercedes G-class – модель, яка існує в лінійці німецького бренду вже 40 років. Не раз в компанії замислювалися про припинення виробництва.

Однак тепер, як стало відомо OBOZREVATEL, замість цього вирішено перетворити легендарний позашляховик "Мерседес Гелендваген" в електромобіль.

Актуальна генерація Mercedes G-class

Актуальна генерація Mercedes G-class

mercedes-benz.com

У своєму Твіттері Саша Палленберг, голова цифрових розробок Daimler, передав громадськості слова генерального директора про те, що гряде електрична версія Mercedes G-class. Також він зазначив, що в компанії не припинялися дискусії про ліквідацію легендарної моделі.

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Як виглядає найкрутіший Mercedes G-class

Тепер же настрої змінилися на більш оптимістичні – керівництво вважає, що "Геледваген" виявиться останньою моделлю Mercedes, виробництво якої можна закрити. Тепер автомобіль чекає електричне майбутнє. Можливо, вже до 2022 року – в найближчі пару років в компанії мають намір випустити на ринок десять електрокарів.

Кросовер Mercedes EQC – первісток нової лінійки електромобілів

Кросовер Mercedes EQC – первісток нової лінійки електромобілів

mercedes-benz.com

Mercedes Gelandewagen приєднається до суббренду EQ, в рамках якого вже виробляють кросовер EQC. Найбільш ймовірна назва для новинки – Mercedes EQG, хоча офіційної інформації з цього приводу поки немає.

Mercedes Ener-G-Force Concept 2012 демонстрував розвиток дизайну класичного "Гелендваген"

Mercedes Ener-G-Force Concept 2012 демонстрував розвиток дизайну класичного "Гелендваген"

mercedes-benz.com

Доречним буде згадати концепт 2012 року Mercedes Ener-G-Force, який натякав на зовнішність наступного покоління G-class. Через шість років серійна модель вийшла зовсім іншою, однак напрацювання прототипу можуть бути використані в електричному "Геліку".

Схема демонструє неочевидну схожість Mercedes Ener-G-Force з G-class

Схема демонструє неочевидну схожість Mercedes Ener-G-Force з G-class

mercedes-benz.com

Новини
Представлено найкрутіший дизельний Mercedes G-class

Як розповідав OBOZREVATEL :

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі позашляховик Mercedes-Benz новини
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Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Чем больше электромобилей, тем меньше загрязнение окружающей среды... меньше покупаем нефть, она дешевле и меньше денег у пугабыча на истребление человеков....
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