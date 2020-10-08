Електромобіль Mercedes-Benz зможе проїхати понад 1200 км

Компанія Mercedes-Benz в рамках проекту Vision EQXX готує електромобіль, здатний подолати без зупинки до 1200 км.

Про це повідомляє прес-служба виробника. У проекті, крім інженерів материнської компанії, візьмуть участь фахівці британського підрозділу Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrains, що розробляє силові агрегати для болідів Формули-1.

Vision EQXX. Фото: media.daimler.com

В основі конструкції новинки буде лежати електрична платформа MEA (Modular Electric Architecture). Батарея електромобіля буде працювати під напругою 800 вольт і підтримувати зарядку потужністю до 250 кВт. У рух автомобіль будуть приводити синхронні електромотори, а до коліс крутний момент будуть передаватися через двоступеневі планетарні редуктори. За заявою виробника, з таким арсеналом Vision EQXX зможе подолати без зупинки відстань від Пекіна до Шанхая – 1207 км.

На концепті Vision EQXX відпрацьовуватимуться не тільки електричні технології, але і програмне забезпечення, а також комплексні системи безпеки, включаючи функції автоматичного управління.

На концепті Vision EQXX відпрацьовуватимуться електричні технології, програмне забезпечення, а також комплексні системи безпеки. фото: media.daimler.com

У планах компанії вже в найближчі кілька років підготувати цілу гаму серійних моделей на електротязі під суббрендом EQ. Зокрема, в 2021 році відбудеться дебют флагманського седана EQS, а також кросоверів EQS і EQE. У компактному класі на майбутній рік заплановані прем'єри хетчбека EQA, кросовера EQA SUV, а також EQB. Довгострокова стратегія розвитку бренду передбачає повну відмову від моделей з ДВС до 2039 році.

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