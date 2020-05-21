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21 травня • оновлено в 12:30
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Електромобіль Mazda стає ближчим до покупців

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У сегменті електромобілів знову пожвавлення. Новий кросовер Mazda MX-30 вирушив у виробництво. Отже, покупці скоро почнуть отримувати свої довгоочікувані екземпляри.

Представлений наприкінці 2019 року електрокар Мазда вийшов дуже незвичайним зовні. Головна деталь – розпашні двері в стилі знаменитого спорткару Mazda RX-8, який вже зняли з виробництва. А загалом електричний кросовер не схожий на інші моделі японського бренду і виділяється в лінійці.

Новий електромобіль Mazda MX-30

Новий електромобіль Mazda MX-30

mazda.com

В першу чергу електромобіль Mazda MX-30 створювався для поїздок в міському середовищі. У всякому разі, саме так в компанії пояснюють запас ходу в 200 км, що забезпечується акумуляторною батареєю на 35 кВтг. Міський житель рідко долає понад 50 км в день, тому проблем бути не повинно.

Новий електромобіль Mazda MX-30

Новий електромобіль Mazda MX-30

mazda.com

Новий електромобіль Mazda MX-30

Новий електромобіль Mazda MX-30

mazda.com

Єдиний електромотор розвиває потужність 145 к.с., а зарядитися від 0% до 80% на швидкісному терміналі можна за 40 хвилин.

Салон Mazda MX-30

Салон Mazda MX-30

mazda.com

Новий електромобіль Mazda MX-30

Новий електромобіль Mazda MX-30

mazda.com

Mazda RX-8

Mazda RX-8

mazda.com

Сектор електричних кросоверів постійно розширюється. Головними суперниками Mazda MX-30 стануть Hyundai Kona Electric та Kia e-Niro. Японський електрокар оцінили майже в 34 000 євро в Німеччині.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

hyundai.com

Kia e-Niro

Kia e-Niro

kia.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL розповідав про крутий електромобіль від Xiaomi, який вже вирушив у виробництво і скоро з'явиться на дорогах.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Mazda кросовер електромобілі нові авто авто
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