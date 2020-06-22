Електромобіль Geely дешевше $20 000 виходить на ринок

Новий електромобіль Geely Geometry C дебютував в ході живої прем'єри. Головний суперник моделі – Tesla Model Y, але китайський автомобіль виявився дуже дешевим і коштує близько $20 000.

Нещодавно Geely запустила новий бренд Geometry, під ним випускаються електромобілі. Первістком став компактний седан Geometry A – суперник Tesla Model 3. Друга модель – кросовер Geometry C. Новий бюджетник побудовано на платформі від Geely Emgrand GS. Габарити Geometry C – 4432 / 1833 / 1560 мм. Колісна база становить 2700 мм. За розмірами електричний кросовер схожий на Nissan Leaf.

Новий Geely Geometry C виглядає дуже сучасно. Фото: drom.ru

Електричний Geely поєднує риси кросовера і гетчбека. Фото: drom.ru

Дизайн Geometry C виконано в сучасному і лаконічному стилі. Тут є висувні ручки дверей та модний ширяючий дах. Geometry C оснащено одним електромотором потужністю трохи більше 200 к.с. і 310 Нм. Максимальна швидкість складпає 150 км/год.

Салон Geely Geometry C вийшов простим і лаконічним. Фото: drom.ru

На вибір будуть доступні дві версії. Топова з батареєю на 62 кВтг і запасом ходу 550 км, а також базовий варіант з 52-кіловатним блоком і запасом ходу 400 км – за такий автомобіль попросять менше $20 000 (з урахуванням субсидій). Продажі кросовера Geometry C почнуться в Китаї найближчим часом.

Електромобіль Tesla Model Y – головний суперник Geely Geometry C. Фото: Tesla

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