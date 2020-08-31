Електромобіль Chevrolet згорів через 1,5 роки після покупки

Власниця Chevrolet Bolt залишилася без свого електромобіля лише через 18 місяців після покупки. Причина тому – автомобіль загорівся і повністю згорів, при цьому причину НП досі не з'ясували.

Як повідомляє InsideEVs, інцидент стався ще 4 липня. Власниця електромобіля "Шеви", Хаджіме Рохас зі штату Віргінія, помітила, що з її припаркованого авто несподівано став йти дим, після чого машина почала плавитися і, в кінцевому рахунку, повністю згоріла.

Chevrolet Bolt. Фото: insideevs.com

Пожежники, що прибули на місце, так і не змогли встановити причину події. Американка звернулася до представників концерну General Motors (материнська компанія Chevrolet) c проханням з'ясувати, що ж сталося з її машиною за 43 000 доларів, купленою лише на початку 2019 року. Однак GM ситуацію не прояснили і порадили звернутися в страхову.

Побоюючись, що подібне може статися з іншими власниками Chevrolet Bolt, Рохас звернувся до місцевого телебачення. І лише після виходу скандального сюжету в GM погодилися розслідувати цю справу.

Паралельно своє розслідування ініціювало також Національне управління безпеки дорожнього руху США. У разі, якщо причиною загоряння став виробничий дефект, компанію зобов'яжуть відкликати електрокари і усунути проблему за свій рахунок.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали, як на парковці згоріло понад 3500 машин.

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