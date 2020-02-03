Електромобіль Audi видав власнику "глюк", на який ніхто не очікував

Власник Audi e-tron отримав несподіване повідомлення від свого електромобіля. Його машина зажадала заміни рідини, яка просто не передбачено в даному типі автомобіля.

Як з'ясував OBOZREVATEL, таку проблему у e-tron виявив німецький автомобіліст, великий фанат електромобілів Георг Конджовіч (Georg Konjovic) .В своєму Twitter він опублікував фотографію приладової панелі електричного кросовера Audi, на якій з'явився напис, що через 3100 км автомобіль необхідно завезти на ТО та замінити ... моторне (трансмісійне) масло.

У Audi e-tron виявили дивний "глюк"

Все б нічого, от тільки у цій Audi, так само як і в інших електрокарах, немає двигуна внутрішнього згоряння, а тому він не потребує заміни даної рідини. Як таке масло в EV є, воно знаходиться у редукторі, однак міняти його потрібно вкрай рідко, та й то у разі якоїсь нештатної ситуації.

У Audi e-tron виявили дивний "глюк" formacar.com

Так в чому ж причина? Річ у тім, що свою приладову панель Audi e-tron успадкував від інших моделей марки (бензинових і дизельних), вона повинна була пройти повну адаптацію однак програмісти компанії забули зробити відповідні корективи в програмному забезпеченні електрокара. Таким чином, новий електрокар просто "став жертвою" не до кінця зробленої виробничої уніфікації, яка, до речі, властива всьому автопрому протягом останніх років.

У самій Ауді вже відреагували на цю проблему, заявивши, що її можна легко вирішити: для цього потрібно лише оновити програмне забезпечення на сервісі. При цьому "глюк" стосується не всіх машин, а лише стартової партії – тієї, що була випущена у перші 6 тижнів виробництва.

Audi hat den Sprung ins elektrische Zeitalter noch nicht ganz verkraftet. Am Ölwechsel hängt man noch sehr. Im Bild: Auto e-tron Cockpit. pic.twitter.com/6ghNL2rFuW - Georg Konjovic (@GeorgKonjovic) January 18, 2020

Що ж стосується ТО Audi e-tron як такого, воно йому все ж періодично необхідне. Однак весь сервіс зводиться до перевірки гальмівних колодок, батареї, елементів підвіски, наконечників рульових тяг, роботи панорамного даху, двірників, а також стану лакофарбового покриття.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, не так давно Audi оновила e-tron. Після цього кросовер став більш "далекобійним".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram