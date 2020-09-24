Електрокросовер VW ID.4 повністю розсекречено: відомі і ціни

Компанія Volkswagen повністю розсекретила електричний кросовер VW ID.4. Машину представили в декількох версіях, на які також були названі і ціни.

Volkswagen ID.4 є рідним братом іншого електрокросовера, який дебютував раніше – Skoda Enyaq iV. Він так само побудований на платформі MEB, однак більш компактний: довжина ID.4 становить 4585 мм, хоча колісна база аналогічна – 2765 мм. Багажник також трохи менше – 542 л проти 585 л у "Шкоди". Дорожній просвіт становить 210 мм.

Volkswagen ID.4. Фото: VW

А ось зовні і всередині VW ID.4 повторює, по суті, електричний хетчбек ID.3. Салон машини мінімалістичний, в центрі уваги – 5,3-дюймова цифрова приладова панель і 12-дюймовий екран мультимедіа з голосовим управлінням (остання – в топових версіях).

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Зараз базова версія оснащена одним електродвигуном, розташованим на задній осі, потужністю 204 к.с. і 310 Нм. Двигун живиться від батареї ємністю 82 кВтг, яка обіцяє запас ходу 520 км за циклом WLTP. Розгін до 100 км/год становить 8,5 секунди, при цьому максимальна швидкість обмежена електронно на позначці 160 км/год. Пізніше гаму доповнять більш слабкими версіями – на 148 к.с. / 220 Нм, 170 к.с. / 235 Нм і 175 к.с. / 310 Нм з батареєю ємністю 55 кВтг.

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Залежно від версії запас ходу VW ID.4 складе від 360 км до вищезазначених 520 км. Також виробник обіцяє, що 80% ємності батареї (нетто 77 кВтг, брутто 82 кВт - год) на швидкій зарядці можна "заправити" приблизно за 38 хвилин.

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

В оснащення електрокара входять адаптивний круїз-контроль, система утримання смуги руху, система автоматичного гальмування і світлодіодні фари (опціонально і світлодіодні матричні фари).

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Поки в виробництво відправляються дві стартові версії – 1st і 1st Max. Це добре оснащені машини, ціни на які починається в Європі від 48 690 і 58 440 євро відповідно. Базова версія ID.4 Pro варто від 43 330 євро. Поставки моделі почнуться найближчими місяцями.

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Згодом VW ID.4 надійде на ринки Китаю і США.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Tesla анонсувала електромобіль за 25 000 доларів.