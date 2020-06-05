Електрокросовер на базі ZAZ Forza надійшов у продаж за $16 000

В Україні почався продаж нової моделі Chery – електричного кросовера Tiggo 3XE. Він є "розетковою" версією паливного Chery Tiggo 2.

Chery Tiggo 3XE – бюджетний електричний кросовер, який побудований на тій самій платформі, що і добре відома в нашій країні модель ZAZ Forza (в основі обох моделей лежить шасі Chery A13).

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

У плані зовнішнього вигляду електрокрос практично повністю повторює бензинового побратима – навіть задній бампер із вирізом для вихлопу залишився стандартним. Відрізнити його можна лише за іншою фальшрадіаторною решіткю (тут встановлена заглушка з люком по центру, за яким ховається зарядне гніздо), а також блакитними акцентами на кузові і колесах. Крім того, у Tiggo 3XE менший кліренс через батарею, що встановлена в підлозі.

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Салон також відрізняється мінімально: тут прописалася нова приладова панель, замість важеля КП – круглий селектор трансмісії, а стандартна обробка розбавлена акцентами того самого блакитного кольору.

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Chery Tiggo 3XE пропонується з двома батареями на вибір – ємністю 49 кВтг і 54,3 кВтг. У першому випадку запас ходу (за циклом NEDC) становить 351 км, у другому – 401 км. Мотор у обох версій один – віддачею 122 л.с. та 276 Нм, він передає тягу на передню вісь. Максимальна швидкість руху становить 150 км/год.

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Chery Tiggo 3XE autohome.com.cn

Мінімальна ціна Chery Tiggo 3XE на українському ринку – 16 тисяч доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні почалися продажі нового Opel Corsa.

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