Електрокари будуть скрізь: Volvo дала прогноз на майбутнє

Всі без винятку автовиробники очікують зняття обмежувальних заходів, повноцінного виходу з карантину та повернення в колишню економіку. Volvo навіть будує плани щодо електрокарів.

Керівник шведської компанії Хокан Самуельсон вважає, що повернення колишньої популярності бензинових і дизельних автомобілів чекати не варто. Топ-менеджер переконаний, що урядам варто фінансувати розробку електричного транспорту та субсидувати його покупку.

Кросовер Volvo XC40 Recharge – перший серійний електромобіль компанії volvocars.com

Самуельсон переконаний, що подальший розвиток бензинових і дизельних двигунів безперспективний, а електромобілі будуть стрімко набирати обертів.

Варто відзначити, що і сьогодні в багатьох країнах розробка та покупка електрокарів всіляко заохочується. Навіть в Україні введено нульовий акциз на відповідні транспортні засоби, а їх розмитнення нічого не коштує. Саме тому українці все частіше привозять вживані електромобілі з-за кордону.

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Кросовер Volvo XC40 Recharge volvocars.com

Кросовер Volvo XC40 Recharge – перший серійний електромобіль компанії volvocars.com

І навіть незважаючи на всіляку допомогу при купівлі електротранспорту в багатьох країнах світу і фантастичні інвестиції в розробку, такі авто як і раніше не приносять прибутку і є всебічно субсидованим транспортом, який все ще важко комерціалізувати.

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Варто також враховувати, що при багаторазово зростаючій популярності, збільшується навантаження на інфраструктуру, яка не скоро буде готова до того, щоб кожен автомобіліст пересів на електрокар. Не забуваємо і про токсичне виготовлення компонентів батарей та їхню шкідливу для навколишнього середовища утилізацію. У цей момент ми впираємося в точку, в якій про електромобілі говорять все частіше і позиціонують їх як транспорт майбутнього, проте виразних перспектив в цьому напрямку поки не видно.

Електромобіль Volvo XC40 Recharge здатний проїжджати до 500 км volvocars.com

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