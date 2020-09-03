Електрокари BMW без пробігу продають у США вдвічі дешевше за нові

Поліція Лос-Анджелеса в США вирішила відмовитися від цілого флоту електромобілів BMW i3. Виявилося, що запасу ходу на рівні 130 км правоохоронцям абсолютно не досить. Тому машини продають за цінами, які в два рази нижчі в порівнянні з новими машинами.

За даними BimmerLife, поліційний департамент міста продає свої електрокари через місцевого дилера BMW, який виставив машини за цінами від $10 000 до $20 000.

Найбільшу суму доведеться віддати за ті екземпляри, у яких за час дворічного перебування на балансі відомства так і не з'явилося пробігу. При цьому новий BMW i3 стартує в США з позначки $44 000. Після поліції, яка подолала на авто 0 км, німецький електромобіль можна купити вдвічі дешевше.

Поліція не вражена запасом ходу 130 км. Фото: bimmerlife.com

Найдешевші варіанти (ті, за які просять приблизно $10 000) подолали в середньому по 4500 км – це дуже невелика цифра для електромобілів. До речі, всі авто, як і раніше, перебувають на гарантії.

У поліції вирішили відмовитися від машин, тому що за два роки використання екологічного автопарку так і не навчилися миритися з обмеженим запасом ходу, який становить 130 км. Поліційний департамент свого часу закупив моделі першої серії з невеликими батареями. Після останнього оновлення BMW i3 здатний долати до 300 км на одній зарядці.

Вживані BMW i3 виставили на продаж за цінами від від $10 000 до $20 000. Фото: bimmerlife.com

Як розповідав OBOZREVATEL, перший російський електромобіль за $7500 вирушить у продаж пізніше за запланований термін через відмову в державному фінансуванні проєкту.