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Електрокросовер Hyundai проїхав без підзарядки понад 1000 км

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
1,0 т.
Електрокросовер Hyundai проїхав без підзарядки понад 1000 км

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км.. Фото: Carscoops

Офіційний запас ходу електромобіля Hyundai Kona Electric становить трохи більше 400 км в залежності від методики вимірювання. Однак, як виявилося, цей автомобіль може проїхати в реальності набагато більше – понад 1000 км!

Саме таку автономністю продемонстрували відразу три електричних кросовера Кона. За підсумками триденного тесту на трасі Лаузіцрінг (Евроспідвей Лаузиц) у Німеччині вони проїхали 1018,7, 1024,1 і 1026 км відповідно (без єдиного підключення до розетки)

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

У тесті, який тривав майже 35 годин, брали участь три команди – дві з Hyundai і одна з журналу AutoBild. Спостерігала за тим, що відбувається компанія Dekra – європейська компанія, яка займається техоглядом автомобілів.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

Всі випробовувані автомобілі були в одній комплектації і з однаковими шинами (це дуже важливий момент), при цьому пересувалися вони з вимкненим кондиціонером і інформаційно-розважальною системою (з обладнання працювали лише денні ходові вогні – так вимагає законодавство). Середня швидкість руху автомобілів склала 29-31 км/год і, як заявляють в Hyundai, це відмінні показник – він відображають типову швидкість руху в європейському місті, де максимально дозволена швидкість на багатьох ділянках становить 30 км/год.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

"Цим тестом Kona Electric підтвердив те, що вже знають багато наших клієнтів – це надійний, ефективний і екологічний кросовер, який добре підходить для повсякденного використання. Наші клієнти, які володіють Kona Electric або іншими електромобілями Hyundai, можуть розраховувати на поїздки на великі відстані без підзарядки і без побоювань з приводу запасу ходу ", – цитує Юргена Келлера, керуючого директора Hyundai в Німеччині, Carscoops.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

Нагадаємо, Hyundai Kona Electric продається в двох версіях; у топовому варіанті він видає 204 к.с. потужності і може проїхати на одному заряді 449 км за циклом WLTP / 415 км за ЕРА.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Hyundai буде випускати електромобілі під новою маркою Ioniq.

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