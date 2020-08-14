Електрокросовер Hyundai проїхав без підзарядки понад 1000 км

Офіційний запас ходу електромобіля Hyundai Kona Electric становить трохи більше 400 км в залежності від методики вимірювання. Однак, як виявилося, цей автомобіль може проїхати в реальності набагато більше – понад 1000 км!

Саме таку автономністю продемонстрували відразу три електричних кросовера Кона. За підсумками триденного тесту на трасі Лаузіцрінг (Евроспідвей Лаузиц) у Німеччині вони проїхали 1018,7, 1024,1 і 1026 км відповідно (без єдиного підключення до розетки)

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

У тесті, який тривав майже 35 годин, брали участь три команди – дві з Hyundai і одна з журналу AutoBild. Спостерігала за тим, що відбувається компанія Dekra – європейська компанія, яка займається техоглядом автомобілів.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

Всі випробовувані автомобілі були в одній комплектації і з однаковими шинами (це дуже важливий момент), при цьому пересувалися вони з вимкненим кондиціонером і інформаційно-розважальною системою (з обладнання працювали лише денні ходові вогні – так вимагає законодавство). Середня швидкість руху автомобілів склала 29-31 км/год і, як заявляють в Hyundai, це відмінні показник – він відображають типову швидкість руху в європейському місті, де максимально дозволена швидкість на багатьох ділянках становить 30 км/год.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

"Цим тестом Kona Electric підтвердив те, що вже знають багато наших клієнтів – це надійний, ефективний і екологічний кросовер, який добре підходить для повсякденного використання. Наші клієнти, які володіють Kona Electric або іншими електромобілями Hyundai, можуть розраховувати на поїздки на великі відстані без підзарядки і без побоювань з приводу запасу ходу ", – цитує Юргена Келлера, керуючого директора Hyundai в Німеччині, Carscoops.

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

Електричні кросовери Hyundai проїхали без підзарядки понад 1000 км. Фото: Carscoops

Нагадаємо, Hyundai Kona Electric продається в двох версіях; у топовому варіанті він видає 204 к.с. потужності і може проїхати на одному заряді 449 км за циклом WLTP / 415 км за ЕРА.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Hyundai буде випускати електромобілі під новою маркою Ioniq.