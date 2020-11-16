Електричну Alfa Romeo оцінили в пів мільйона доларів

Італійський стартап Totem Automobili представив перший екземпляр електричного рестомода Totem GT Electric, який оцінили в $510 350.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Totem Automobili показав своє бачення культового купе Alfa Romeo Giulia GTA 1965 року, причому, абсолютно нешкідливого для довкілля.

Totem GT Electric totemautomobili.com

У березні поточного року компанія показала перші тизери новинки, а через 9 місяців на світ з'явився перший з 20-ти запланованих електрокарів.

Totem GT Electric totemautomobili.com

За словами творців, від "донора" Alfa Romeo Giulia використовується тільки 10% компонентів, все інше розроблено і виготовлено заново. Наприклад, несуча структура кузова з алюмінію спроєктована спеціально для GT Electric. Для посилення конструкції в салон інтегрований каркас безпеки.

Totem GT Electric totemautomobili.com

Замість 4-циліндрового бензинового двигуна в рух автомобіль приводить 518-сильний електромотор, крутний момент якого досягає 980 Нм. Його живить тягова батарея енергоємністю 50,4 кВтг з водяним охолодженням. Двигун перебуває в задній частині машини, а місце під капотом використовується для різних електричних компонентів. Запас ходу обіцяють не менш ніж 360 км.

Totem GT Electric totemautomobili.com

За словами творців, на розгін до першої "сотні" електрокупе буде потрібно всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 245 км/год.

Totem GT Electric totemautomobili.com

Totem Automobili взяв за основу класичні форми Alfa Romeo Giulia, але зробив сучасну інтерпретацію її вигляду. Зокрема, автомобіль став ширшим, а кузовні панелі виконані з вуглепластика, включаючи нове радіаторне облицювання, в яке імплантували квартет сучасних світлодіодних фар.

Totem GT Electric totemautomobili.com

Інтер'єр виглядає просто, але привабливо. Пара карбонових "ковшів" отримали оригінальну шкіряну обробку. Приладова панель виконана в стилі автомобілів 60-х, а вся інформація для водія виводиться на два невеликих цифрових круглих дисплея в окладах з полірованого алюмінію. На догоду стилю в інтер'єрі широко використовуються декоративні деталі з полірованого алюмінію, є класичний "ручник" і важіль перемикання режимів роботи електричної трансмісії в ретро стилі з алюмінієвим набалдашником.

Totem GT Electric totemautomobili.com

Перші покупці отримувати свої Totem GT Electric влітку наступного року. Незважаючи на солідний "цінник" в €430 000 ($510 350), на більшу частину машин, які планується виготовити, вже є замовлення.

Totem GT Electric totemautomobili.com

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