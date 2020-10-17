Електричному 'дідусеві' Mercedes Sprinter виповнилося 40 років

В цьому році свій ювілей відзначає один з найбільш маловідомих, але дуже цікавих автомобілів – електрична версія-прототип легендарного мікроавтобуса Mercedes-Benz T1, який є прямим попередником моделі Sprinter. У 2020-му машині виповнилося 40 років, у зв'язку з чим німецькі ЗМІ вирішили розповісти подробиці про історію цього авто.

Експериментальний електромобіль "Мерседес" з'явився на світ в 1980-му році. Метою його побудови було створення повністю функціонального електричного прототипу комерційного автомобіля, який би пропонував такий самий рівень практичності, як і аналог з двигуном внутрішнього згоряння. Проект профінансував Федеральне міністерство досліджень і технологій (BMFT), пише auto motor und sport.

Інженери німецької марки взяли за основу стандартний T1 і перевела його на електрику. Машина отримала індекс 307E. Принципові відмінності прототипу були наступними. Між двома осями знаходилися дві свинцево-кислотні батареї на 90 В. Акумулятори можна було зняти через днище мікроавтобуса і при необхідності легко замінити на нові. Одночасно в якості силової установки використовувався електродвигун постійного струму потужністю 41 л.с.

З новою начинкою Mercedes T1 міг брати на борт вантаж масою до 1,45 тонни, розвивати швидкість 50-70 км/год і проїжджати без "дозаправки" 65 км. Позиціонувався електричний мікроавтобус виключно як міський комерційний транспорт.

Загалом Mercedes побудував 32 електричних прототипи T1, в період з 1981-го по кінець 1983 року року вони проходили випробування на дорогах Берліна і Бонна. У звіті компанії говорилося, що за підсумками цих тестів "на електромобілі можна покладати транспортні завдання у великих містах". Уже тоді електричний фургон не поступалася паливному "Мерседесу", його запасу ходу цілком вистачало для щоденних перевезень на невеликі відстані. Однак в серію проект так і не пішов – через занадто високі витрати на експлуатацію та технічне обслуговування, а також маленький термін служби свинцево-кислотних акумуляторів. Проте, даремним проект назвати не можна – це був важливий досвід, який дав технічні та практичні знання, що знадобилися при розробленні сучасних електрофургонів eVito і eSprinter.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 30 років тому Mercedes також випустив електричну версію седана Mercedes-Benz 190E.