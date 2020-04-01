Електричний ЗАЗ: перші фото нового Ланос 2021

Електромобіль ЗАЗ Ланос стає все ближчим завдяки першим зображенням, які демонструють його дизайн – AutoOboz на ексклюзивних правах показує фото. Ім'я новинки – ZAZ Lanos EV.

Український електромобіль виконано на базі стандартного ЗАЗ Ланос, проте його довелося модифікувати під вимоги нового часу. Таким чином, Lanos 2021 модельного року виглядає свіжо і актуально.

Від колишньої моделі, яка встала на конвеєр ЗАЗу в 2005 році, електричний Ланос в першу чергу відрізняється більш аеродинамічним бампером (це важливо для електромобілів). EV вимагає менше повітря для охолодження агрегатів в порівнянні з ДВЗ, тому передня решітка замінена хромованою декоративною панеллю з логотипом ЗАЗ.

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Фари злегка змінили свою форму, оновилася їх графіка завдяки сучасній світлодіодній оптиці. Колеса стали більшими, а дорожній просвіт зріс – дуже актуально для українських доріг, котрі, на жаль, не встигають оновлюватися за сучасним автопромом.

Корма зберегла фірмові "карамельні" задні ліхтарі ЗАЗ Ланос, які трохи змінилися і за останньою модою з'єднані між собою світлодіодною смугою. І, звісно, новий зелений колір, який недвозначно натякає, що новий Ланос тут для захисту природи та інших екологічних справ.

У 2007 році було представлено ZAZ Lanos M – глибоко модернізовану модель, проте далі прототипу справа не пішла zaz.autoportal.ua

Електромобіль ZAZ Lanos 2021 міг би отримати не один, а (як опцію) два мотори – по одному на кожну вісь, забезпечивши машині таким чином систему повного приводу. У поєднанні з підвищеним кліренсом це подарувало б новий експлуатаційний досвід.

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Завдяки невеликій масі автомобіля, його можна було б оснастити акумуляторною батареєю ємністю 30-40 кВтг, яка дозволила б долати від 350 до 400 км після однієї повної зарядки. Про ціну міркувати поки рано, але було б добре утримати її в межах 12 тис. доларів.

Кожен українець знає, як виглядає ЗАЗ Ланос avtozaz.com

Дизайн Lanos досі виглядає акуратно та сучасно avtozaz.com

Коли такий автомобіль може з'явитися серед моделей ЗАЗ, точно не відомо. Можливо, вже наступного року – 1 квітня 2021. Або ще через рік – 1 квітня 2022.

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