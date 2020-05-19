Електричний VW Transporter "скопіював" цінник у бюджетних Tesla
Комерційне підрозділ компанії Volkswagen виводить на ринок Європи довгоочікувану модель – електричну версію VW Transporter, яку раніше виробник розробив з ательє ABT. Вже є і ціни на новинку.
Прас-лист на Volkswagen ABT eTransporter (саме так і називається розетковий варіант моделі) стартує з 44 990 євро – – за ці гроші пропонується виключно вантажний варіант фургона. Далі йде вантажопасажирський Транспотер за 49, 6 тис. євро; замикає лінійку пасажирський варіант, вартість якого – 56.5 тис. євро. Таким чином, ціна фургона VW виявилися порівнянні з бюджетними моделями Tesla – Model 3 і Model Y.
Хоча, зрозуміло, порівнювати пропозиції VW і Tesla можна лише абстрактно: це моделі не тільки різних сегментів, а й з різними характеристиками. І у eTransporter вони досить скромні у порівнянні з Теслами (а ось для розвізного міського авто – цілком оптимальні): фургон оснащується електромотором потужністю 109 к.с. (до речі, зістиковується він з DSG з двома зчепленнями), розгін до "сотні" становить 17,4 сек, при цьому максимальна швидкість обмежена на позначці 90 км/год, але за доплату її можна збільшити до 120 км / ч. Батарея – на вибір або ємністю 37,3 кВтг, або 74,6 кВтг. У першому випадку запас ходу становить132 км, у другому – 240 км. Акумулятор ABT e-Transporter 6.1 можна зарядити за допомогою пристрою змінного струму на 7,2 кВт за 5,5 годин, а- на станції швидкої зарядки (CCS) потужністю 50 кВт – за 45 хвилин до 80%.
Максимальне корисне навантаження ABT e-Transporter 6.1 досягає 977 – 1096 кг (в залежності від версії кузова), об'єм вантажного простору у суцільнометалевої модифікації – 6,7 кубічних метрів. У базове оснащення машини входить мультимедіа з 6,5-дюймовим екраном, а найдорожчі виконання можуть похвалитися світлодіодним оптикою і розвиненим комплексом електронних асистентів.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що VW таємно відправив у виробництво новий електричний кросовер.