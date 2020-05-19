Електричний VW Transporter "скопіював" цінник у бюджетних Tesla

Комерційне підрозділ компанії Volkswagen виводить на ринок Європи довгоочікувану модель – електричну версію VW Transporter, яку раніше виробник розробив з ательє ABT. Вже є і ціни на новинку.

Прас-лист на Volkswagen ABT eTransporter (саме так і називається розетковий варіант моделі) стартує з 44 990 євро – – за ці гроші пропонується виключно вантажний варіант фургона. Далі йде вантажопасажирський Транспотер за 49, 6 тис. євро; замикає лінійку пасажирський варіант, вартість якого – 56.5 тис. євро. Таким чином, ціна фургона VW виявилися порівнянні з бюджетними моделями Tesla – Model 3 і Model Y.

Volkswagen ABT eTransporter Volkswagen Commercial

Хоча, зрозуміло, порівнювати пропозиції VW і Tesla можна лише абстрактно: це моделі не тільки різних сегментів, а й з різними характеристиками. І у eTransporter вони досить скромні у порівнянні з Теслами (а ось для розвізного міського авто – цілком оптимальні): фургон оснащується електромотором потужністю 109 к.с. (до речі, зістиковується він з DSG з двома зчепленнями), розгін до "сотні" становить 17,4 сек, при цьому максимальна швидкість обмежена на позначці 90 км/год, але за доплату її можна збільшити до 120 км / ч. Батарея – на вибір або ємністю 37,3 кВтг, або 74,6 кВтг. У першому випадку запас ходу становить132 км, у другому – 240 км. Акумулятор ABT e-Transporter 6.1 можна зарядити за допомогою пристрою змінного струму на 7,2 кВт за 5,5 годин, а- на станції швидкої зарядки (CCS) потужністю 50 кВт – за 45 хвилин до 80%.

Volkswagen ABT eTransporter Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter Volkswagen Commercial

Максимальне корисне навантаження ABT e-Transporter 6.1 досягає 977 – 1096 кг (в залежності від версії кузова), об'єм вантажного простору у суцільнометалевої модифікації – 6,7 кубічних метрів. У базове оснащення машини входить мультимедіа з 6,5-дюймовим екраном, а найдорожчі виконання можуть похвалитися світлодіодним оптикою і розвиненим комплексом електронних асистентів.

Volkswagen ABT eTransporter Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter Volkswagen Commercial

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що VW таємно відправив у виробництво новий електричний кросовер.

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