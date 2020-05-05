Електричний УАЗ продаватимуть за ціною Tesla Model Y

Чеська компанія MW Motors, яка зайнялася переробкою позашляховиків УАЗ Хантер з бензинового авто на електричні, назвала ціну свого дітища. Цікаво, що коштувати воно буде стільки, ж скільки, наприклад. базовий кросовер Tesla Model Y.

Орієнтовна стартова ціна електромобіля УАЗ, який дебютував в лютому цього року і отримав назву MWM Spartan, становитиме 40 000 євро. Для порівняння, новий компактний кросовер Тесла в початковому виконанні коштує майже таких самих грошей – 37 000 євро.

Електричний УАЗ auto-motor-und-sport.de

Електричний УАЗ Хантер повністю відповідає зовнішності звичайного версії, відмінність полягає лише по частині техніки. Замість стандартного 2,7-літрового бензинового двигуна використовується електромотор віддачею 163 к.с. і 600 Нм, при цьому 5-ступінчаста "механіка" та роздавальна коробка залишилися на місці. Батарея – ємністю 55 кВтг, її вистачає на скромні 200 км пробігу. Як розповів виданню Auto Motor und Sport глава MW Motors Моріс Уорд, покупці будуть задоволені такими цифрами, оскільки автономність ходу не є головною характеристикою електропозашляховиків. Втім, опционно пробіг можна буде все ж збільшити – за рахунок АКБ на 90 кВтг.

Електричний УАЗ auto-motor-und-sport.de

Виробництво УАЗика на батарейках почнеться у 2020 році. Тоді на конвеєр відправлять праворульні версії для ринку Великої Британії, а ось варіанти з лівим розташуванням керма почнуть випускати у 2021-му.

Електричний УАЗ auto-motor-und-sport.de

Електричний УАЗ auto-motor-und-sport.de

Електричний УАЗ auto-motor-und-sport.de

Електричний УАЗ auto-motor-und-sport.de

Електричний УАЗ auto-motor-und-sport.de

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, наскільки вигідною виявилася переробка старого VW Passat B5 на електромобіль.

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