Електричний суперник BMW X6 здатний проїхати 650 км. фото

Преміальний підрозділ Citroen під назвою DS Automobiles, який буквально тільки що представив великий седан DS 9, створив наступну новинку. На цей раз – електричний кросовер.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий автомобіль DS Aero Sport Lounge виконано в 5-метровому кузові купеподібного кросовера. Цей сегмент дуже популярний в світі преміальних моделей, де представлені BMW X6, Mercedes GLE Coupe та Audi Q8.

Велика кількість різких ліній DS Aero Sport Lounge привертає увагу dsautomobiles.com

При цьому новий кросовер DS оснащений потужною електричною силовою установкою, яка видає 670 к.с. На даний момент автомобіль носить статус прототипу. Який, тим не менш, відображає подальший розвиток дизайну нових моделей DS і демонструє технологічний потенціал французьких фахівців.

Низький динамічний силует характеризує зовнішність DS Aero Sport Lounge dsautomobiles.com

Але для гідного виступу в преміальному секторі купе-кросовер французькому бренду дійсно необхідний. Зрозуміло, електромотори також будуть доречні. Мабуть, компанія вивчить реакцію публіки в ході Женевського автосалону, який стартує на початку березня.

Кросовер DS Aero Sport Lounge вивчає розвиток корпоративного стилю dsautomobiles.com

BMW X6 був першим серійним купеподібним кросовером. Вже представлено третє покоління bmw.com

Крім незвичайного яскравого дизайну і потужної силової установки, яка дозволяє набирати 100 км/год за 2,8 с, новий кросовер здатний подолати до 650 км на одному заряді батареї ємністю 100 кВтг.

Зараз найбільший кросовер бренду – DS 7 Crossback dsautomobiles.com

Найменший – DS 3 Crossback dsautomobiles.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв про дуже економічний кросовер Citroen, який витрачає менше 2 л/100 км.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!