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28 лютого • оновлено в 13:04
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Електричний седан Sony урочисто виїхав на дороги

1.2т
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Компанія Sony викотила на дороги свій електромобіль. З нагоди такої події вона опублікувала відео, в якому новинку можна побачити в русі в "природньому середовищі існування".

Як з'ясував OBOZREVATEL, електромобіль Sony як і раніше знаходиться в статусі прототипу Vision-S, який дебютував в січні 2020 року на виставці електроніки CES-2020 на Лас-Вегасі. Зараз його вивели на перші дорожні тести з метою перевірки усіх систем та підготовки до повномасштабних випробувань, проте в Sony підкреслюють, що на потік модель ставити не планують (їх мета – демонстрація "перспективних технологій"). У всякому разі, поки що.

Електромобіль Sony

Електромобіль Sony

sony.net

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Зараз автомобіль тестують не в Японії або навіть США, а в Австрії. Пов'язано це з тим, що машина базується на платформі компанії Magna Steyr (автоскладельне підприємство, яке знаходиться в австрійському Граці), інженерам якої і доручено перевірити електрокар. До речі, також над розробкою авто працювали фахівці Nvidia, Continental, Bosch, ZF і Qualcomm. Сама ж Sony відповідала в основному за електроніку та ПЗ.

Електромобіль Sony

Електромобіль Sony

sony.net

Про характеристики Sony Vision-S відомо, що його довжина становить 4,9 м, а ширина – 1,9 м. За рух електрокара відповідають два мотора загальною потужністю 544 к.с. Позначку у 100 км/год електросон долає за 4,8 сек, максимальна швидкість становить 240 км/год. Вага авто – 2350 кг.

Електромобіль Sony

Електромобіль Sony

sony.net

Електромобіль Sony

Електромобіль Sony

sony.net

Електромобіль Sony

Електромобіль Sony

sony.net

Електромобіль Sony

Електромобіль Sony

sony.net

Серед інших фішок концепту – автопілоті з 33 датчиками і акустика 360 Reality Audio з об'ємним звучанням і динаміками, вбудованими в крісла.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Citroen представив найдешевший електрокар на планеті.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі Sony авто нові авто
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