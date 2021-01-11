Електричний седан NIO ET7 може проїхати до 1000 км

Китайська компанія NIO показала своє нове дітище – електричний седан ET7.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компанія NIO із Шанхая розширила асортимент електромобілів. До вже представлених раніше кроссоверів EC6, ES6 та ES8 додасться перший в історії бренду люксовий седан.

До вже представлених раніше кроссоверів NIO EC6, ES6 та ES8 додасться перший в історії бренду люксовий седан nio.com

Основним конкурентом для ET7 стане Tesla Model S – стилістично автомобілі дуже схожі, хоча новинка істотно більша за свого американського опонента – довжина машини 5098 мм (+118 мм), а колісна база досягає 3060 мм (+100 мм).

У списку базового оснащення – панорамний дах, аудіосистема з 23-ма динаміками та цифрова приладова панель nio.com

Серед особливостей новинки – панорамний дах, оригінальна пульсуюча задня світлотехніка та низький коефіцієнт опору повітрю Сх 0,23. У салоні ET7 є повністю цифрова приладова панель, аудіосистема з 23-ма динаміками потужністю 1000 Вт, а також сидіння, оснащені на обох рядах підігрівом, вентиляцією та функцією масажу. Все це входить у стандартне оснащення машини.

Покупцям NIO ET7 будуть запропоновані три варіанти батареї – на 70, 100 та 150 кВтч nio.com

Покупцям будуть запропоновані три варіанти батареї – на 70, 100 та 150 кВтг. Залежно від цього запас ходу становитиме 500, 700 або 1000 км. У рух машину приводять два електромотори сумарною потужністю 480 кВт (653 к.с.) і крутний момент 850 Нм. На розгін до 100 км/год повнопривідному седану буде потрібно всього 3,9 секунди.

Дизайн салону виконаний в дусі мінімалізму, але електронні компоненти перевершують наявні аналоги у кілька разів nio.com

Для NIO ET7 буде доступна автономна система керування, яка має у своєму арсеналі камеру Aquila на 8 Мп (у Tesla – 1,2 Мп), 48-ядерний процесор Nvidia, який у 7 разів продуктивніший за аналогічний у Tesla та лідар з дальністю до 500 м і 120-градусним кутом огляду. Всього у систему входить 33 різних датчики, включаючи 2 високоточних модулі позиціонування та 12 ультразвукових сенсорів.

Для NIO ET7 буде доступна автономна система керування nio.com

NIO також працює над системою швидкої заміни акумулятора, що отримала назву Power Swap Station 2.0. Вона дозволяє зробити заміну АКБ менш ніж за 3 хвилини. Одночасно з цим буде проведена діагностика машини. Станція PSS 2.0 дозволить виконувати до 312 операцій щодо заміни АКБ на день, причому, заїзд і виїзд машини для виконання цієї операції може здійснюватися без участі водія. У компанії обіцяють до кінця поточного року побудувати 500 таких станцій по всій країні.

Вартість новинки стартує з позначки $58 380 nio.com

Вартість новинки стартує з позначки 378 тисяч юань, що еквівалентно $58 380. У цю ціну не входить вартість батареї, яку компанія пропонує в лізинг. Як альтернативу можна придбати ET7 з батареєю за ціною 448 тисяч юань (близько $69 200). Перші товарні екземпляри надійдуть до покупців у першому кварталі 2022 року. Компанія вже приймає замовлення на автомобіль з депозитом близько $772.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Tesla презентувала "бюджетну" версію кросовера Model Y, а концерн Volkswagen має намір доручити зарядку електромобілів роботам.