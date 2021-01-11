Електричний седан NIO ET7 може проїхати до 1000 км

Китайська компанія NIO показала своє нове дітище – електричний седан ET7.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компанія NIO із Шанхая розширила асортимент електромобілів. До вже представлених раніше кроссоверів EC6, ES6 та ES8 додасться перший в історії бренду люксовий седан.

Основним конкурентом для ET7 стане Tesla Model S – стилістично автомобілі дуже схожі, хоча новинка істотно більша за свого американського опонента – довжина машини 5098 мм (+118 мм), а колісна база досягає 3060 мм (+100 мм).

Серед особливостей новинки – панорамний дах, оригінальна пульсуюча задня світлотехніка та низький коефіцієнт опору повітрю Сх 0,23. У салоні ET7 є повністю цифрова приладова панель, аудіосистема з 23-ма динаміками потужністю 1000 Вт, а також сидіння, оснащені на обох рядах підігрівом, вентиляцією та функцією масажу. Все це входить у стандартне оснащення машини.

Покупцям будуть запропоновані три варіанти батареї – на 70, 100 та 150 кВтг. Залежно від цього запас ходу становитиме 500, 700 або 1000 км. У рух машину приводять два електромотори сумарною потужністю 480 кВт (653 к.с.) і крутний момент 850 Нм. На розгін до 100 км/год повнопривідному седану буде потрібно всього 3,9 секунди.

Для NIO ET7 буде доступна автономна система керування, яка має у своєму арсеналі камеру Aquila на 8 Мп (у Tesla – 1,2 Мп), 48-ядерний процесор Nvidia, який у 7 разів продуктивніший за аналогічний у Tesla та лідар з дальністю до 500 м і 120-градусним кутом огляду. Всього у систему входить 33 різних датчики, включаючи 2 високоточних модулі позиціонування та 12 ультразвукових сенсорів.

NIO також працює над системою швидкої заміни акумулятора, що отримала назву Power Swap Station 2.0. Вона дозволяє зробити заміну АКБ менш ніж за 3 хвилини. Одночасно з цим буде проведена діагностика машини. Станція PSS 2.0 дозволить виконувати до 312 операцій щодо заміни АКБ на день, причому, заїзд і виїзд машини для виконання цієї операції може здійснюватися без участі водія. У компанії обіцяють до кінця поточного року побудувати 500 таких станцій по всій країні.

Вартість новинки стартує з позначки 378 тисяч юань, що еквівалентно $58 380. У цю ціну не входить вартість батареї, яку компанія пропонує в лізинг. Як альтернативу можна придбати ET7 з батареєю за ціною 448 тисяч юань (близько $69 200). Перші товарні екземпляри надійдуть до покупців у першому кварталі 2022 року. Компанія вже приймає замовлення на автомобіль з депозитом близько $772.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Tesla презентувала "бюджетну" версію кросовера Model Y, а концерн Volkswagen має намір доручити зарядку електромобілів роботам.