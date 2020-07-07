Електричний седан Audi A9 e-tron кине виклик Mercedes

Найближчими роками Audi планує вивести на ринок в цілому до 20 моделей на електротязі (100% електро + плагін-гібриди). Однією з машин цієї лінійки стане новий електрокар по назвою A9 e-tron.

Як дізнався британський журнал Autocar, виробник вже дав "зелене світло" моделі – зараз A9 e-tron знаходиться на ранній стадії розроблення (проект носить кодову назву E6). У продажу новий електрокар з'явиться в 2024 році.

Audi A9 e-tron - передбачуваний дизайн; autocar.co.uk

Автомобіль буде побудований на новій електромобільної платформі PPE, яку Ауді розробляє спільно з Porsche. Інсайдери стверджують, що A9 e-tron отримає кузов спортивного седана або ліфтбек, при цьому за своїми розмірами він буде схожий на нинішню Audi A7 Sportback (а ось місткість салону складе на рівні Audi A8). На зображенні вище представлений можливий дизайн майбутньої моделі.

До оснащення авто увіййде ряд просунутих систем, зокрема, автопілот і 5G-інтернет.

Комерційна завдання A9 e-tron – скласти конкуренцію майбутньому Mercedes-Benz EQS і спадкоємцю Jaguar XJ. Ці дві моделі також будуть електрокарами.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Audi першої в світі представила електромобіль з трьома двигунами.