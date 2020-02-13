Електричний Saab 9-3 навчився робити танковий розворот

Британо-китайська компанія Protean Electric, яка спеціалізується на розробці колісних двигунів, представила свій новий проект. Його випробували на седані NEVS 9-3 EV (колишній Saab).

Як з'ясував OBOZREVATEL, нова система називається ProteanDrive. Вона являє собою силову установку у вигляді мотор-колеса: кожне з колес автомобіля має окремий двигун (електромотор на постійних магнітах), доповнений силовий електронікою, блоком управління та гальмівним механізмом.

NEVS 9-3 EV Скріншот відео

Силова установка такого типу має ряд переваг перед класичної трансмісією, одне з яких – можливість розвороту автомобіля прямо на місці (танковий розворот). Що, власне, Protean Electric і показав на прикладі седана седана NEVS 9-3 EV – електричної версії седана Saab 9-3 (фірма NEVS є наступником збанкрутілого "Сааба" і володіє його майном).

Танковий розворот електричний "Сааб" здійснює за рахунок різниці в напрямку руху коліс: зліва вони можуть обертатися вперед, а праворуч – назад, і навпаки.

Зараз у ProteanDrive готові дві версії (Pd18 і Pd16) їх нового мотор-колеса:

молодша версія: маса 28 кг; потужність 54 л.с.; крутний момент 800 Нм, максимальна швидкість 150 км/год;

старша версія: маса 36 кг; потужність 108 л.с.; крутний момент 1250 Нм, максимальна швидкість 225 км/год.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, перший електричний кросовер Ford з'явиться в Європі раніше, ніж на батьківщині. Чекаємо новинку в Україні!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!