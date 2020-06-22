Електричний позашляховик Volkswagen показали на фото

Стас Сіділєв Електромобілі 12:00, 22.06.2020

Після недавнього зливу в мережу перших фото Volkswagen ID.4 без камуфляжу просочилися нові зображення. Цього разу електричний позашляховик Фольксваген можна роздивитись в хорошій якості.

При цьому в червоному кольорі показався новий кросовер VW ID.4X. Буква Х у назві моделі говорить про окрему специфікацію. Такий автомобіль відрізняється деякими змінами в дизайні.

Volkswagen ID.4X демонструє дизайн глобальної моделі;
autohome.com.cn
Електрокроссовер VW ID.4X виконано в стилістиці VW ID.3;
autohome.com.cn

Зокрема, у Volkswagen ID.4X інша передня оптика, а декоративна вставка між фарами і бампер отримали інший дизайн. Цими елементами електрокросс відрізняється від Volkswagen ID.4 Crozz, який буде доступний виключно на китайському ринку. ID.4X, в свою чергу, демонструє зовнішність глобальної модифікації моделі.

Volkswagen ID.4 Crozz буде продаватися в Китаї паралельно з ID.4X;
autohome.com.cn

Офіційний дебют нового електромобіля Фольксваген відбудеться до кінця року. Найближчий родич – VW ID.3, який побудовано на тій же модульній платформі MEB і вже готується до відправки покупцям. Якщо вийти за межі модельного ряду VW, варто згадати прийдешній Skoda Enyaq, який технічно є аналогом ID.4.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новий Volkswagen, який прожив зовсім недовго: покупець розбив свою машину при виїзді з автосалону.

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