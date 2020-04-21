Електричний Porsche Taycan стане доступнішим

У модельній гаммі Porsche з'явиться Taycan початкового рівня з заднім приводом, меншою батареєю і більш низькою ціною.

Porsche Taycan 4S porsche.com

В інтерв'ю журналу Car Magazine керівник відділу досліджень і розробок Porsche Майк Штайнер розповів про новинку: "Буде модель із заднім приводом і меншою батареєю, що зробить її більш доступною за ціною".

За словами Штайнера, вона сподобається людям, які живуть в районах, де погодні умови не вимагають наявності повного приводу. Очікується, що першими новинку отримають покупці в Китаї.

Porsche Taycan 4S porsche.com

Нагадаємо, що на сьогоднішній день Taycan 4S в стандартній комплектації оснащений повним приводом, акумуляторною батареєю ємністю 79,2 кВтг і двома електродвигунами, які видають сумарно до 390 кВт/530 к.с. Це дозволяє спорткару долати на одній зарядці до 405 км (по циклу WLTP).

Porsche Taycan 4S porsche.com

Taycan 4S також може бути оснащений акумулятором Performance Plus потужністю 93,4 кВтг, який збільшує запас ходу до 462 км. У цій версії автомобіль має більш високу віддачу силового агрегату – 420 кВт/571 к.с. В обох випадках Taycan 4S розганяється до першої "сотні" за 3,8 секунди і максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Porsche Taycan 4S porsche.com

У той час як майбутня модель початкового рівня отримає менш потужну батарею, ніж її повнопривідні аналоги, автомобіль стане доступнішим, ніж Taycan 4S, вартість якого починається в США з $ 105 тис.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні вже приїхали перші екземпляри Porsche Taycan.

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