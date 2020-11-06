Електричний Porsche Taycan Cross Tourismo попався без камуфляжу

Сергій Іванов Електромобілі 15:15, 6.11.2020 Оновлено: 15:15, 6.11.2020

Компанія Porsche поповнить сімейство електромобілів спортивним універсалом Porsche Taycan Cross Tourismo.

Про це повідомляє британський портал Autocar. Журналісти опублікували шпигунські фото прототипу Taycan Cross Tourismo, який проходить фінальні дорожні тести.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo
autocar.co.uk

Новинка повністю позбавлена камуфляжу, що дозволяє детально розглянути її дизайн. Від купеобразного седана Taycan новинка відрізняється трохи іншим оформлення передньої частини, збільшеним дорожнім просвітом і задньою частиною кузова.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo
autocar.co.uk

Профіль електрокара нагадує концепт Mission E Cross Turismo, який компанія представила в 2018 році.

2018 Porsche Mission E Cross Turismo
porsche.com
2021 Porsche Taycan Cross Tourismo
autocar.co.uk

Автомобіль побудований на електричній платформі PPE, в створенні якої пріймалі участь фахівці компанії Audi. Очікується, що технічну "начинку" універсал запозичить у седана Taycan. Зокрема, базова заднеприводная модифікація 4S буде мати в своєму арсеналі 530 к.с. і батарею ємністю 79,2 кВтг. Пізніше до лінійки Cross Turismo приєднаються і більш потужні варіанти – 680-сильний Turbo, а також 761-сильний Turbo S з літій-іонним акумулятором на 93,4 кВтг.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo
autocar.co.uk

Дебют універсала перенесли з грудня на початок 2021 року через пандемію коронавируса. Збірка Porsche Taycan Cross Tourismo буде організована на заводу компанії в Цуффенхаузене. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo
autocar.co.uk

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Porsche має намір розширити сім'ю електрокарів і тестує новий кросовер Porsche Macan EV.

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