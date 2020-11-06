Електричний Porsche Taycan Cross Tourismo попався без камуфляжу

Компанія Porsche поповнить сімейство електромобілів спортивним універсалом Porsche Taycan Cross Tourismo.

Про це повідомляє британський портал Autocar. Журналісти опублікували шпигунські фото прототипу Taycan Cross Tourismo, який проходить фінальні дорожні тести.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Новинка повністю позбавлена камуфляжу, що дозволяє детально розглянути її дизайн. Від купеобразного седана Taycan новинка відрізняється трохи іншим оформлення передньої частини, збільшеним дорожнім просвітом і задньою частиною кузова.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Профіль електрокара нагадує концепт Mission E Cross Turismo, який компанія представила в 2018 році.

2018 Porsche Mission E Cross Turismo porsche.com

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Автомобіль побудований на електричній платформі PPE, в створенні якої пріймалі участь фахівці компанії Audi. Очікується, що технічну "начинку" універсал запозичить у седана Taycan. Зокрема, базова заднеприводная модифікація 4S буде мати в своєму арсеналі 530 к.с. і батарею ємністю 79,2 кВтг. Пізніше до лінійки Cross Turismo приєднаються і більш потужні варіанти – 680-сильний Turbo, а також 761-сильний Turbo S з літій-іонним акумулятором на 93,4 кВтг.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Дебют універсала перенесли з грудня на початок 2021 року через пандемію коронавируса. Збірка Porsche Taycan Cross Tourismo буде організована на заводу компанії в Цуффенхаузене. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Porsche має намір розширити сім'ю електрокарів і тестує новий кросовер Porsche Macan EV.