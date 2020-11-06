Електричний Porsche Taycan Cross Tourismo попався без камуфляжу

Компанія Porsche поповнить сімейство електромобілів спортивним універсалом Porsche Taycan Cross Tourismo.

Про це повідомляє британський портал Autocar. Журналісти опублікували шпигунські фото прототипу Taycan Cross Tourismo, який проходить фінальні дорожні тести.

Новинка повністю позбавлена камуфляжу, що дозволяє детально розглянути її дизайн. Від купеобразного седана Taycan новинка відрізняється трохи іншим оформлення передньої частини, збільшеним дорожнім просвітом і задньою частиною кузова.

Профіль електрокара нагадує концепт Mission E Cross Turismo, який компанія представила в 2018 році.

Автомобіль побудований на електричній платформі PPE, в створенні якої пріймалі участь фахівці компанії Audi. Очікується, що технічну "начинку" універсал запозичить у седана Taycan. Зокрема, базова заднеприводная модифікація 4S буде мати в своєму арсеналі 530 к.с. і батарею ємністю 79,2 кВтг. Пізніше до лінійки Cross Turismo приєднаються і більш потужні варіанти – 680-сильний Turbo, а також 761-сильний Turbo S з літій-іонним акумулятором на 93,4 кВтг.

Дебют універсала перенесли з грудня на початок 2021 року через пандемію коронавируса. Збірка Porsche Taycan Cross Tourismo буде організована на заводу компанії в Цуффенхаузене. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Porsche має намір розширити сім'ю електрокарів і тестує новий кросовер Porsche Macan EV.