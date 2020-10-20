Електричний Porsche Macan вперше помітили на тестах

На одному з тестових полігонів вперше помічений купеподібний електромобіль Porsche Macan.

Про це повідомлять портал Carscoops. Паралельно з розробкою нового покоління Porsche Macan, в компаніїї ведуть роботи зі створення електричного купеобразного кросовера на його базі.

Незважаючи на загальне для моделей ім'я, електричний Macan буде побудований на абсолютно іншій платформі PPE (Premium Platform Electric), яка розроблялася спільними зусиллями інженерів Porsche і Audi. Вона буде використовуватися як на легкових автомобілях з електроприводом, так і на кросовери двох німецьких брендів.

2022 Porsche Macan EV Coupe carscoops.com

Технічні особливості поки зберігаються в найсуворішому секреті. Очікується, що серійний варіант електричного купеобразного кросовера з'явиться у продажу в 2022 році, а презентація новинки відбудеться в середині майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Porsche найме 400 співробітників Audi для виробництва елеткрокара Taycan.