Електричний пікап Hummer затримується через коронавирус

Епідемія коронавируса зачепила всі без винятку галузі, включаючи автомобільну.

Крім скасування багатьох щорічних автомобільних заходів, епідемія призвела до перенесення презентацій цілого ряду цікавих новинок, в тому числі, першого електричного пікапа відродженого бренду Hummer.

Офіційний тизер GMC Hummer EV gmc.com

Про повернення Hummer в якості моделі підрозділу GMC було оголошено на початку року в рекламі фіналу чемпіонату з американського футболу Super Bowl. Тоді була озвучена дата офіційної презентації пікапа – 20 травня. З огляду на, що пандемія вірусу триває, нам доведеться трохи почекати, щоб дізнатися, що являє собою перший повністю електричний пікап від General Motors.

ЧИТАЙТЕ: Битва титанів: три електромобіля будуть боротися за покупців

Передбачуваний вигляд пікапа GMC Hummer EV motor1.com

ЧИТАЙТЕ: Ім'я йому Нікола Борсук: представлений пікап з запасом ходу 1000 км

Нова дата дебюту поки не озвучена, але в компанії GMC повідомляють, що робота над новинкою триває. Виходячи із заяв представників виробника, графік запуску моделі в виробництво не змінився і серійний автомобіль з'явиться у дилерів в кінці 2021 року, одночасно з дебютом моделей-конкурентів, зокрема, Tesla Cybertruck.

Передбачуваний вигляд пікапа GMC Hummer EV motor1.com

Поки ж компанія пропонує подивитися коротке відео з пікапом з висоти пташиного польоту:

Як писав раніше OBOZREVATEL, Ілон Маск пообіцяв представити новий електричний пікап.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!