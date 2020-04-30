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30 квітня • оновлено в 20:03
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Електричний пікап Hummer затримується через коронавирус

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Епідемія коронавируса зачепила всі без винятку галузі, включаючи автомобільну.

Крім скасування багатьох щорічних автомобільних заходів, епідемія призвела до перенесення презентацій цілого ряду цікавих новинок, в тому числі, першого електричного пікапа відродженого бренду Hummer.

Офіційний тизер GMC Hummer EV

Офіційний тизер GMC Hummer EV

gmc.com

Про повернення Hummer в якості моделі підрозділу GMC було оголошено на початку року в рекламі фіналу чемпіонату з американського футболу Super Bowl. Тоді була озвучена дата офіційної презентації пікапа – 20 травня. З огляду на, що пандемія вірусу триває, нам доведеться трохи почекати, щоб дізнатися, що являє собою перший повністю електричний пікап від General Motors.

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Передбачуваний вигляд пікапа GMC Hummer EV

Передбачуваний вигляд пікапа GMC Hummer EV

motor1.com

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Нова дата дебюту поки не озвучена, але в компанії GMC повідомляють, що робота над новинкою триває. Виходячи із заяв представників виробника, графік запуску моделі в виробництво не змінився і серійний автомобіль з'явиться у дилерів в кінці 2021 року, одночасно з дебютом моделей-конкурентів, зокрема, Tesla Cybertruck.

Передбачуваний вигляд пікапа GMC Hummer EV

Передбачуваний вигляд пікапа GMC Hummer EV

motor1.com

Поки ж компанія пропонує подивитися коротке відео з пікапом з висоти пташиного польоту:

Як писав раніше OBOZREVATEL, Ілон Маск пообіцяв представити новий електричний пікап.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
електромобілі пікап Hummer General Motors
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