Електричний Opel гасили в Німеччині 5 годин: унікальне відео

Сергій Іванов Електромобілі 16:15, 4.11.2020

Унікальним відео гасіння електромобіля Opel поділилися німецькі журналісти.

Повне відео виклали на порталі Emergency-Report. Пожежа сталася в місті Лангенфельд в Німеччині.

Відповідно до звіту, Opel Ampera-e (європейська версія Chevrolet Bolt EV) була підключена до зарядного пристрою. З невідомої причини почалося загоряння електромобіля.

Електричний Opel Ampera-e загорівся на зарядці
emergency-report.de

Пожежна бригада прибула на місце події о першій годині ночі і приступила до гасіння авто. Незважаючи на всі зусилля, пожежа не вщухав і через деякий час перекинувся до задньої частини машини, де розташована батарея.

Незважаючи на всі зусилля, пожежа не вщухав і через деякий час перекинувся до задньої частини машини
emergency-report.de

Цікаво, що незважаючи на те, що відбувається, у автомобіля працювала приладова панель!

Цікаво, що незважаючи на те, що відбувається, у автомобіля працювала приладова панель!
emergency-report.de

Для запобігання повторного загоряння пожежники перемістили електромобіль в спеціальний контейнер, заповнений 5 тисячами літрів води.

Для запобігання повторного загоряння пожежники перемістили електромобіль в спеціальний контейнер
emergency-report.de

Місія з гасіння закінчилася близько 6 години ранку. Таким чином процес зайняв 5 годин.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , електромобіль Chevrolet згорів через 1,5 року після покупки.

Коментувати
Авто Електромобілі

Дивіться також

Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецьку, їдьте туди

Не вистачило кількох секунд для порятунку, її навіть ніхто не смикнув: друзі – про загиблу в ДТП на Майдані. Ексклюзив

В Україні субсидії оформили в найдорожчих багатоповерхівках країни: скільки отримують на комуналку

Коронавірусом в Україні вперше заразилися 9,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 4 листопада

Богдан – про майбутнє Зеленського: мені страшно, про другий термін не йдеться